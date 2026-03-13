Com quatros sessões no Teatro RioMar, "Agora É Que São Elas!" evidencia o talento feminino no humor
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco protagonizam o espetáculo escrito e dirigido por Fábio Porchat
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dividem o palco em “Agora É Que São Elas!”, espetáculo de humor escrito, dirigido e produzido por Fábio Porchat. Em turnê pelo Brasil, a peça chega ao Recife para quatro sessões, neste sábado (14) e no domingo (15), no Teatro RioMar.
Com um título que evoca o feminino, a produção brinca com situações do cotidiano que fazem sentido para diferentes públicos. O foco do texto é o humor de identificação, mas a presença de três mulheres comediantes é um diferencial carregado de sentido.
“O humor, como outras áreas da nossa sociedade, é impregnado de pensamento machista. Portanto, ter três mulheres fazendo rir é, por si só, uma potência. Só a gente sabe como é difícil para uma mulher ocupar o seu espaço nesse setor”, afirmou Júlia Rabello, em entrevista à Folha de Pernambuco, ressaltando o prazer de estar no palco com as duas colegas.
“É a primeira vez que trabalho com elas e tem sido muito bom. São três vivências distintas no humor, mas com algumas similaridades. Nos divertimos juntas e gostamos do que a outra está fazendo. Sinto que há entre nós um canal sempre aberto para trocar, com generosidade e escuta, o que é uma coisa muito feminina”, pontuou.
Em “Agora É Que São Elas!”, as atrizes passeiam por nove histórias, dando vida a 20 personagens diferentes, entre homens e mulheres. As mudanças ocorrem às vistas do público, sem que as artistas utilizem qualquer artifício de caracterização.
“Não é difícil [interpretar tantos personagens], porque a proposta é brincar a partir da dinâmica estabelecida. A situação por si só é engraçada. O ponto de partida é brincar e o texto é tão bom que não precisamos de mais nada para isso acontecer”, disse.
A montagem é uma mistura de esquetes escritas por Porchat. Há textos mais antigos, de 2004 e 2005, e outros recém-criados. O que há em comum com todas as histórias é o olhar bem humorado para o cotidiano.
“São situações que todos nós já passamos ou conhecemos alguém que viveu. A primeira história que eu faço, por exemplo, se chama ‘Superstição’. Eu mesma não passo debaixo de uma escada. Há o anjo do constrangimento, que aparece para livrar as pessoas de momentos embaraçosos. Brinco que a peça é um mergulho na cabeça genial do Fábio Porchat, que consegue pegar coisas do dia a dia e criar algo que exacerba a vida real”, explicou.
Para a montagem, Porchat revisitou alguns dos textos presentes em “Infraturas”, peça encenada em 2005 por ele e o saudoso amigo Paulo Gustavo. Os dois eram estudantes da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e chegaram a convidar Júlia Rabello para produzir o trabalho.
“Infelizmente, eu não pude aceitar naquela época, porque estava envolvida em outros projetos. É interessante como a vida dá voltas. Assisti às primeiras leituras dos textos, há 20 anos, e hoje em dia posso encená-los no teatro”, comentou.
Serviço:
Espetáculo “Agora É Que São Elas!”
Quando: amanhã, às 18h e 21h; e domingo, às 17h e 20h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Recife, Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
Ingressos a partir de R$ 19,80, à venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br