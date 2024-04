Agora separados, Deborah Secco e Hugo Moura tinham casamento aberto; entenda

A- A+

Oficalmente separados após nove anos juntos, Deborah Secco e Hugo Moura chamavam atenção por ter um casamento aberto, assunto que a atriz volta e meia era perguntada em entrevistas. Diversas vezes, a atriz reiterou seu descrédito na monogamia e explicou que ela e o marido iam negociando a relação continuamente.

“A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, disse em janeiro deste ano, em entrevista ao podcast da atriz Carla Diaz.

No mesmo programa, ela disse que neste modelo não há mentiras.

“Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, eu não posso mentir para esse cara”.

Em junho do ano passado, porém, ela disse no podcast "PodDelas" que o casamento "aberto" era uma brincadeira:

“Por mais livre que seja o nosso relacionamento, o Hugo me completa em todos os sentidos. Eu quero ele para o resto da minha vida. Quando as pessoas falam: ‘Ah, mas relacionamento aberto…’. É aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado, então a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira para a gente. Ele não é aberto, ele é negociado, mas não era (aberto) desde o começo. Desde que surgiu a primeira possibilidade, a gente vai meio que conversando”.

A atriz e o fotógrafo estavam juntos desde 2015 e são pais de de Maria Flor, de 8 anos. A assessoria da artista confirmou ao Gshow a separação. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto".

