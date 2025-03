A- A+

TOTALMENTE HOMENAGEADA "Agradeço de joelhos", diz Fernanda Torres sobre sua boneca gigante no Carnaval de Olinda Protagonista do vencedor do Oscar "Ainda Estou Aqui", a atriz vibrou com a homenagem

Protagonista de "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Fernanda Torres publicou em seu perfil no Instagram um agradecimento especial por ter virado boneca gigante no Carnaval de Olinda.

"Agradeço de joelhos a honra de você ter carregado o meu andor! Sem palavras!", vibrou a vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz, ao compartilhar uma entrevista do carregador, o bonequeiro Wendell Gaudino.

O post foi feito na noite de quarta-feira (5) e, no início da tarde desta quinta-feira (6), contava com quase 300 mil curtidas e 12 mil comentários.

A boneca de Fernanda Torres foi um fenômeno no Carnaval de Olinda e chamou atenção internacionalmente. Até a conta no X da Sony Classic, responsável pela distribuição do filme, compartilhou as imagens.

Na noite da premiação do Oscar, no último domingo (2), Fernanda Torres já havia comentado a homenagem, durante entrevista no tapete vermelho. "Virar boneco de Olinda. Isso, sim, é consagração", comemorou.

"Ainda Estou Aqui"

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. O longa, que já acumula quase 40 premiações, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, tendo sido indicado também para Melhor Filme e Melhor Atriz, pela interpretação de Fernanda Torres.

O filme estreia em 6 de abril no streaming, no Globoplay. Até lá, segue nos cinemas. Só no Brasil, "Ainda Estou Aqui" já registrou um público de quase 6 milhões de espectadores.

Veja também