A- A+

Carnaval 2023 Agremiações da cultura popular desfilam nos últimos dias de prévias no Bairro do Recife Nesta terça (14) e quarta-feira (15), afoxés, bois, blocos líricos, maracatus, orquestras de frevo e passistas desfilam pela Praça do Arsenal e pela Rua do Bom Jesus

A reta final das prévias animam o Bairro do Recife, que se transforma em uma grande passarela para o desfile itinerante das agremiações, como afoxés, blocos líricos, maracatus e caboclinhos, que levarão as tradições culturais ancestrais para o coração da folia recifense, nestas terça (14) e quarta-feira (15), sempre a partir das 17h.



Programação

No final da tarde desta terça-feira (14), as agremiações se concentrarão na Rua da Guia e exibirão toda sua exuberância, a partir das 17h, com o cortejo que passará pela Praça do Arsenal e pela Rua do Bom Jesus. São afoxés, bois, blocos líricos, maracatus, orquestras de frevo e passistas. Às 19h, seis blocos afro se apresentarão no palco do Arsenal, cantando duas músicas cada.

Já na quarta-feira (15), a partir das 17h, o cortejo de caboclinhos e índios se concentrará na Avenida Rio Branco e seguirá até a Praça do Arsenal. O desfile deverá durar até as 19h, encantando recifenses e turistas com a força das manifestações culturais de origem indígena, conhecidas pelas vigorosas coreografias em ritmo marcado pelo estalido das preacas (espécie de arco e flecha de madeira).

Aumento dos cachês

No primeiro Carnaval após o anúncio do Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular, que inaugurou diversas estratégias de valorização das agremiações e tradições culturais ancestrais, como reajustes de 40% a 50% nos valores de cachês e premiações de concursos assegurados pelo poder público municipal, a cultura popular ganha destaque em todas as passarelas da festa e até entre os homenageados.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (14) – Desfile das agremiações

Saída às 17h da Rua da Guia:

Afoxé Ylê Xambá

Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais

Boi D’Loucos

Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão

Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista

Maracatu Leão das Cordilheiras de Araçoiaba

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança

Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife

Orquestra Frevárzea

Grupo de Passistas Zenaide Bezerra

Troça Carnavalesca Mista Bacalhau do Beco

Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi

19h, no Palco do Arsenal:

Bloco Afro Ará Ylê

Bloco Afro Daruê Malungo

Bloco Afro Cultural Lamento Negro

Bloco Afro Obá Nyjé

Bloco Afro Raízes de Quilombo

Bloco Afro Obirin

Quarta-feira (15) - Cortejo dos Caboclinhos e Índio



Saída às 17h da Avenida Rio Branco até o Arsenal

A tribo Taquaraci

Tribo de Índios Tupiniquins

Caboclinhos Caetés de Recife

O Clube dos Índios Papo Amarelo

Tribo Arapahos

Agremiação Carnavalesca Tribo Uirapuru

Tribo Indígena Tapirapé

Caboclinho Uruba de Recife

Tribo de Caboclinho Tupi

Tribo Tribogé

Tribo Indígena Caboclo Tayguara

Tribo Indigena Flexa Negra do Recife

Indio Canindé Brasileiro de Itaquitinga

Tribo Caboclinho Candidé

Tribo Tupi Guarani de Camaragibe

Tribo Indigena Onça Negra

Tribo Caboclinho Tupinambá Cavaleiro

Associação dos Caboclinhos Tapuya Canide

Associação dos Flechas Negras da Tribo de Truká

Associação Caboclinho Pena Branca de Goiana

Associação dos Caboclinhos Índio Brasileiro de Buenos Aires

Tribo de Índio Ubirajara

Tribo Indígena Orubá

Os Caboclinhos dos Coités de Tracunhaém

Caetés de Camaragibe

Veja também

LITERATURA Obra revisita a vida da heroína da Guerra dos Cem Anos que se tornou santa