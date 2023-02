A- A+

Carnaval 2023 Agremiações pernambucanas ocupam a Casa da Cultura na semana pré-carnavalesca Até a próxima sexta-feira (17) haverá apresentação de grupos culturais na área externa do espaço, com entrada gratuita

A Casa da Cultura, equipamento cultural gerenciado pela Secult-PE/Fundarpe, recebe, até a próxima sexta-feira (17), prévias do Carnaval com atrações que representam manifestações genuinamente pernambucanas. Todos os dias, haverá apresentação de grupos culturais na área externa do espaço, com entrada gratuita. Orquestras, caboclinhos, afoxés e grupos de dança estão na programação, que começou nesta última terça-feira (14).

Diferentemente dos anos anteriores, as apresentações desta semana acontecerão no anfiteatro e com cortejos dentro da Casa da Cultura. “Queremos recepcionar os turistas e os visitantes locais com um pouco dessa festa que tanto mobiliza o nosso Estado”, explica a gestora da Casa da Cultura, Anna Miranda.

Serviço:

Carnaval na Casa da Cultura 2023

Terça (14) a sexta-feira (17)

Cais da Detenção, s/n, Santo Antônio – Recife

Gratuito



Quarta-feira (15/2)

9h – Orquestra Caxangá

11h – Orquestra Pernambucana de Olinda

12h – Cia. de Dança Valdeck Farias

14h – Orquestra Banda Frevo

15h – Balé Andarilho

15h45 – Tribo Taquaraci



Quinta-feira (16/2)

9h – Orquestra Jovem Frevo

11h – Orquestra Backstage

12h – Cia. Brasil por Dança Adriana do Frevo

14h – Orquestra de Frevo Tropical

15h – Grupo de Dança Jardim no Frevo

15h45 – Clube Carnavalesco Tribo Indígena Kapinawa



Sexta-feira (17/2)

9h – Orquestra Magia

10h30 – PE Cultura Grupo de Dança

12h – Orquestra Ás de Espadas do Recife

