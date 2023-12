A- A+

famosos Agressão e documentos falsos: veja a lista de crimes que Ana Hickmann atribui ao ex-marido Apresentadora entregou lista de supostas irregularidades após fazer auditoria em sua empresa, administrada em conjunto com Alexandre Corrêa; defesa do empresário nega as acusações

A apresentadora Ana Hickmann procurou a Polícia Civil de São Paulo nesta última terça-feira (21) para pedir uma nova investigação contra o ex-marido, Alexandre Correa, por falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes.

A artista contratou uma perícia particular para verificar supostas irregularidades em sua empresa, administrada em conjunto com o empresário, e entregou um documento com o resultado na 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras. Ela constatou que a Hickmann Serviços Ltda. tinha acumulado uma dívida de mais de R$ 40 milhões entre 2018 e outubro deste ano. Veja o que se sabe dos crimes que Ana Hickmann atribui a Alexandre Correa:

Documentos falsos: A perícia teria apontado a falsificação da assinatura de Ana em cheques, contratos de financiamento bancários e outros documentos. Entre as supostas fraudes documentadas está o registro de uma confissão de dívida de R$ 427.132,50 que não foi assinado por Ana Hickmann, segundo a defesa. “Os cheques foram assinados falsamente em nome da pessoa física da noticiante, e não da pessoa jurídica Hickmann Serviços Ltda.”, diz o documento.

Associação criminosa: De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o esquema envolveria pessoas que trabalham nas empresas do ex-casal, funcionários de um cartório e de um banco. Haveria também indícios de que o empresário teria feito um esquema de pirâmide.

Fraude contábil: Segundo a CNN, na documentação assinada pelos advogados de Hickmann, a perícia constatou “fraude contábil nos livros, registros e documentos contábeis e financeiros da empresa, a qual está caracterizada pela utilização de práticas contábeis indevidas que possibilitaram ocultar registros fraudulentos posteriores”.

Estelionato: O advogado de Ana Hickmann também cita duas doações de R$ 200 milhões, em que Alexandre Correa apareceria como único beneficiário.

Violência doméstica: Ana Hickmann contou à TV Record que, além de agressão física, teria sofrido anos de abuso psicológico por Alexandre Corrêa. Ela alega que o ex-marido a chamava de 'velha' e 'gorda', e a pressionava para fazer cirurgia plástica. Além disso, a apresentadora disse que o empresário controlava sua agenda, afastando-a de tudo e todos.

Ana relatou que, no dia da suposta agressão, ela estava na cozinha da sua casa, junto com o esposo, o filho do casal, de 10 anos, e funcionários, quando começou uma discussão entre os dois. Na sequência, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas. O crime de violência doméstica é tipificado como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Lesão corporal: Ana afirmou à polícia que conseguiu se desvencilhar de Alexandre e foi em direção à saída da cozinha para buscar o celular. Neste momento, ele teria ido atrás dela, fechando propositalmente a porta de correr no braço esquerdo da apresentadora. A ação teria resultado em inchaço e dor na área do impacto.

Quais são os pedidos da defesa de Ana Hickmann?

Na notícia-crime, a defesa da apresentadora pede a retenção do passaporte de Correa e a proibição de que ele se ausente da cidade onde mora. Além disso, pede a quebra de sigilo bancário de Correa e de mais duas mulheres que trabalhavam com o então casal.

Ao GLOBO, a defesa do empresário rebateu as acusações. O advogado Ênio Martins declarou que todos os recursos captados foram inteiramente utilizados pela empresa do casal e pelos sócios. "Essa história de pirâmide é fictícia, e não se sabe quem criou essa narrativa. É digna de Record: muita mentira e drama", finalizou.

"Trata-se de mais um capítulo da perseguição obsessiva de Ana Hickmann com o marido", diz a nota.

Ana Hickmann está num processo de separação com Alexandre Correa, desde que denunciou à polícia o episódio de violência doméstica e lesão corporal. A origem da briga seria justamente a descoberta, por parte da apresentadora, de novas dívidas em seu nome, que teriam sido criadas pelo companheiro.

