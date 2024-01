"Agressor de mulher", dispara Luiza Brunet em defesa da filha após comentários de Rodriguinho

A- A+

Após uma série de comentários sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet, realizados na madrugada desta sábado (13) pelo cantor Rodriguinho, a mãe da sister se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais.



No Instagram, a ex-modelo Luiza Brunet publicou uma sequência de stories com a conversa do cantor com os brothers Nizam, Lucas Pizane e Vinicius Rodrigues.



No post, Luiza escreveu: “Bom dia, quanto ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa”. Em seguida, a mãe de Yasmin chamou a conversa de "vexame nacional" e saiu contra Rodriguinho: “Pai de 5 filhos e agressor de mulher”.

Entenda o caso

Durante a madrugada, em uma conversa privada no quarto do líder, o cantor Rodriguinho falou que a sister "Já foi melhor, mas tá bem bonita ainda". Já o brother Nizam respondeu: "Não tô falando do rosto dela não. O rosto é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho, tá ligado.”

Os BBB's fizeram um elogio a simpatia da modelo, mas o pagadoreiro ainda voltou a fazer comentários sobre a aparência de Yasmin: “Você percebe que ela está mais velha, que ela largou a mão aqui. Hoje, ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros”.

