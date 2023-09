Agressor de Victor Meyniel atacou ator por ter sexualidade exposta, diz advogada

A- A+

A defesa do ator Victor Meyniel acredita que o episódio de violência sofrido por ele no último sábado pode ter sido motivado pela exposição pública da sexualidade do agressor.



Segundo a advogada Maíra Fernandes, que defende Meyniel no âmbito criminal, o artista teria perguntado, na portaria do prédio, se “ninguém sabia” sobre a orientação sexual de Yuri de Moura Alexandre. Durante o espancamento, Yuri teria afirmado: “Eu não sou viado [sic]. Você é que é”.

A pergunta de Meyniel foi motivada por uma série de comportamentos incomuns de Yuri ainda no apartamento onde passaram algumas horas na madrugada de sábado, após deixarem a boate Fosfobox, na Zona Sul do Rio. Segundo a defesa do ator, ele e Yuri teriam se conhecido na porta da boate, por volta das 4h, e decidiram ir para o apartamento do agressor.

No apartamento, ainda segundo a defesa de Meyniel, o ator e o agressor teriam consumido bebidas alcoólicas e trocado beijos. Com a chegada de uma colega de Yuri, por volta das 7h30, o comportamento dele teria mudado bruscamente. O encontro, que, segundo Meyniel, transcorria bem, se tornou uma sequência de atitudes hostis por parte de Yuri.

Quando decidiu ir embora, o ator conta que foi violentamente empurrado para fora do apartamento. Seu calçado, no entanto, ficou lá dentro. Nesse momento, o agressor teria buscado o par de sapatos, aberto a porta e arremessado o calçado contra Meyniel, que desceu pelo elevador social. Sem ser visto pelo ator, Yuri também desceu, utilizando o elevador de serviço, e eles se encontraram no térreo.



No local, os dois discutiram sobre a mudança de comportamento, e Meyniel teria perguntado, em seguida, se “ninguém sabia” que Yuri é “gay”. A sequência de agressões começou em seguida. A Montenegro Talents, que agencia Meyniel, classificou o episódio como crime de homofobia.

De acordo com Ricardo Brajterman, que defende Meyniel na esfera cível, a delegada Débora Rodrigues, da 12ª DP (Copacabana) enviou um ofício ao síndico do prédio para que imagens das câmeras de segurança sejam recolhidas e enviadas para auxiliar na investigação.

Após a agressão, Meyniel fez exame de corpo delito no Instituto Médico Legal e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os policiais prenderam o agressor em flagrante momentos após o crime. No momento da prisão, ele teria se identificado como médico da aeronáutica. Depois, negou, afirmando ser médico residente. Por conta disso, foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

Um boletim de ocorrência também foi aberto por conta da conduta do porteiro, que teria se omitido ao não prestar socorro ao ator. “A vítima foi ouvida, os agentes analisaram imagens de câmeras de monitoramento e realizam demais diligências para elucidar os fatos”, disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio de nota.

Ator sofreu homofobia em 2017

No Twitter, o ator e influenciador enalteceu a sua rede de apoio, sem mencionar o ocorrido: “Não sei o que seria de mim sem essa rede de apoio que tenho e valorizo a cada dia mais”, disse Victor.

Esta não foi a primeira vez que o artista foi vítima de homofobia. Em setembro de 2017, ele contou em seu Twitter que havia sofrido um ataque homofóbico enquanto voltava do Rock in Rio. Na ocasião, ele publicou uma foto em que era possível ver seu nariz com um corte, sangrando. “Pra quem diz que homofobia não existe, bom dia e boa semana”, escreveu, na época, o ator e influenciador.

