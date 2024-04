Agressor de Victor Meyniel, é condenado por lesão corporal, injúria homofóbica e falsa identidade

A- A+

O juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, titular da 27ª Vara Criminal da Capital, condenou o estudante Yuri de Moura Alexandre, acusado de agredir o ator Victor Meyniel Rocha, à pena de dois anos e oito meses de detenção, por lesão corporal, injúria homofóbica e falsa identidade. Meyniel foi espancado pelo estudante em 2 de setembro do ano passado, na portaria do prédio onde reside Yuri, em Copacabana.

Apesar da condenação, o juiz determinou que Yuri cumprirá a pena em regime semiaberto, podendo deixar o presídio durante o dia, mas retornando à noite para dormir, com pagamento de multa.

— Esperamos que com isso a vítima possa ter paz e tranquilidade para seguir sua vida, com a sensação de que a justiça foi feita — afirma a defesa de Victor Meyniel, representada pelos advogados Maíra Fernandes, Guilherme Furniel e Ricardo Brajterman.

Relembre o caso

Victor Meyniel foi agredido após sair de uma festa em Copacabana com Yuri, que o havia convidado para sua casa. No local, eles teriam tido momentos de intimidade até que, segundo o ator, uma amiga teria chegado e deixado Yuri sem jeito, incomodado com a situação.





Em determinado momento, uma discussão teria começado e o ator foi colocado para fora com violência. A situação se agravou na portaria, quando Yuri agrediu Victor com socos no rosto e na cabeça. O porteiro Gilmar José Agostini assistiu ao espancamento sem intervir. Ao Globo, o ator disse que Gilmar o ajudou a se levantar apenas porque estava “atrapalhado a passagem”.

Omissão do porteiro

Nas filmagens das câmeras de segurança do prédio é possível observar que o porteiro assiste sentado às agressões contra o ator e, apenas cerca de dois minutos depois, ajuda a vítima a se levantar.

Às 8h21, do dia 2 de setembro de 2023, Yuri aparece na portaria de seu prédio, que fica na Rua Siqueira Campos, em Copacabana. Poucos segundos depois, Victor chega no local e os dois passam a discutir. Gilmar aparece sentado em sua cadeira durante todo o tempo, observando a briga. Cerca de três minutos depois, Yuri passa a agredir Victor, que cai no chão. O ator leva socos por dois minutos. Apenas após as agressões cessarem, Gilmar se levanta, vai até Victor e o levanta do chão. Assim que tira a vítima do chão, o porteiro retorna ao seu lugar e se senta.

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Bob Esponja: como seria o personagem na vida real, de acordo com a inteligência artificial