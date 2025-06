Mostra Junina de Cinema Caruaruense começa nesta quarta-feira (25); confira a programação

A- A+

Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a 3ª Mostra de Cinema Caruaruense terá início nesta quarta-feira (25), a partir das 19h, na Sala do Cinema, no Polo Cultural Estação Ferroviária.

A entrada é totalmente gratuita e ocorre durante as comemorações do São João de Caruaru.

O evento reunirá realizações audiovisuais produzidas na cidade, como filmes, videoclipes e animações até sábado (28) e promoverá encontros entre realizadores e público.

Idealizada e realizada pelo cineasta Túlio Beat, a mostra tem o intuito de fortalecer as produções locais e valorizar a diversidade de vozes e temas.

Após as sessões, serão promovidos bate-papos com a participação das equipes dos filmes.



Serviço

3ª Mostra Junina de Cinema Caruaruense

Data e hora: 25 a 28 de junho, sempre às 19h

Local: Sala do Cinema – Estação Ferroviária de Caruaru (: R. Silva Filho, 7 - Maurício de Nassau, Caruaru - PE, 55004-200)

Entrada: gratuita

Confira a programação completa da III Mostra de Cinema Caruaruense:

Quarta-feira (25/06) – 19h

REPULSA – Equipe: Maria Aparecida, Alex Nascimento e Eveline Melo

CADA PASSO CONTA – Equipe: Edrise Millena, Luana Kezia e Maíra Galdino

A CHAVE PARA UM NOVO COMEÇO – Dir. Iago Lopes

SOBRE O SOL DE RÜFUS – Dir. Geyson Monteiro

Debate com os realizadores

Quinta-feira (26/06) – 19h

INFÂNCIAS ROUBADAS: OS MALEFÍCIOS DO TRABALHO INFANTIL – Dir. Túlio Beat

Animações QUERO BRINCAR e ATENÇÃO – Dir. Profª Camila Haydee com estudantes da E.M. Duda Umbuzeiro e E.M. Iva do Carmo

Debate com a equipe AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e SAS -Secretaria de Assistência Social e Combate a Fome de Caruaru-PE

Sexta-feira (27/06) – 19h

QUER FICAR COM MAMÃE (Videoclipe de Raquel Santana) – Dir. Túlio Beat

ONDE CABE EM NÓS – Dir. Ana Carolina

CULTURA EM MOVIMENTO – Dir. Igor Lira

Debate com realizadores

Sábado (28/06) – 19h

TIMORÍA – Dir. Carol Machado

A BOTIJA, O BEATO E A BESTA-FERA – Dir. Túlio Beat

MARCADO EM BARRO – Dir. Monique Morais

Debate com as realizadoras



