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EXPOSIÇÃO Suzana Azevedo discute matéria, memória e transformação em mostra no Agreste pernambucano "Desvelando o Tempo" entra em cartaz em Brejo da Madre de Deus a partir desta sexta (17)

Pelo menos quinze anos de pesquisa artística estarão expostos na mostra "Desvelando o Tempo", assinada por Suzana Azevedo, a partir desta sexta-feira (17) na Casa de Câmara e Cadeia, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano.

Por lá, 40 obras percorrem a pesquisa feita em torno de um suporte material criado por ela, o L-Mais.



Com curadoria de Maria Eduarda Belém, a exposição fica em cartaz até o próximo dia 31 de agosto, e terá programação educativa para artesãos e estudantes - respectivamente nos dias 2 e 3 de agosto, com acesso gratuito.

Transformado pela artista como um campo de pesquisa, o L-Mais envolve coleta, seleção e recomposição de fragmentos descartados. A ideia foi criar uma base material para desenhos, pinturas e gravuras.









Em meio a hsitórias próprias, o processo de criação de Suzana fez da pesquisa uma linguagem, para além do meio.



Suzana Azevedo assina mostra no Agreste, em cartaz a partir desta sexta (17) | Crédito: Divulgação



As obras da artista - que caracteristicamente transita entre a experimentação técnica e uma poética marcada pela memória, pela paisagem e pelas relações entre matéria e gesto - trazem à tona cicratizes, relevos e irregularidades da superfície, escancarando uma poética construída sobre a permanência das memórias inscritas.

“Nas superfícies criadas pela artista, o tempo não é apagado — ele se deposita. As camadas da matéria revelam rastros e fissuras de diferentes existências, fazendo do suporte mais do que um receptáculo para a imagem: ele próprio é um campo vivo de narrativas”, pontua Maria Eduarda Belém no texto curatorial.

Vale ressaltar que a escolha da Casa de Câmara e Cadeia - equipamento público gerido pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) - como espaço expositivo, reforça esse diálogo, uma vez que como edifício histórico preserva marcas de diferentes épocas e usos.



SERVIÇO

Mostra "Desvelando o Tempo", de Suzana Azevedo

Quando: a partir de 17 de julho até 31 de agosto

Onde: Casa de Câmara e Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de Aquino Maciel, 60

Acesso gratuito







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