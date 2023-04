Agrinez Melo ministra oficina "A Poética Matriarcal dos Orixás" em Arcoverde; saiba mais

A- A+

A pesquisadora, professora e atriz recifense Agrinez Melo estará realizando, no sábado (29), a oficina “A Poética Matriarcal dos Orixás”, na cidade de Arcoverde, das 09h às 12h, para os interessados em vivenciar o teatro a partir da matriz africana e indígena. A oficina contará com acessibilidade em Libras.

A atividade é direcionada especialmente para atores, bailarinos, performers, contadores de histórias, estudantes e pesquisadores da área. Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos, com ou sem experiência, residentes em Arcoverde ou cidades vizinhas.

A oficina é apenas uma etapa do projeto de pesquisa de Agrinez Melo, intitulado “Agbara Ara: Dramaturgia dos Orixás como possibilidade de novas narrativas para a cena”, aprovado no edital do Funcultura, que tem o objetivo de contribuir para a formação artística de grupos e estudantes da região, instruindo-os sobre as múltiplas possibilidades de criação cênica onde o corpo esteja em evidência de forma descolonizada e em criação decolonial.

O projeto se apresenta como uma ação de compartilhamento de conhecimentos a partir de uma investigação centrada no corpo, na ancestralidade e no teatro. A vivência trará uma dramaturgia negra para a cena, através dos corpos e suas múltiplas leituras.

Focando na visibilidade do corpo negro na cena, a primeira etapa da pesquisa aconteceu através do intercâmbio entre a pesquisadora recifense Agrinez Melo e o ator arcoverdense Everson Melo.

A pesquisa resultará em um experimento cênico que será apresentado nas cidades de Recife e Arcoverde.

SERVIÇO

Oficina "A Poética Matriarcal dos Orixás"

Quando: 29/04 (sábado), das 9h às 12h

Onde: Estação da Cultura, Arcoverde

Inscrições gratuitas; clique aqui para acessar o formulário

