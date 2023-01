Agrinez Melocompartilha sobre a Dramaturgia dos Orixás em evento online

A- A+

A pesquisadora, arte-educadora e atriz pernambucana Agrinez Melo aprovou, através do edital do Funcultura, o projeto de pesquisa “Agbara Ara: Dramaturgia dos Orixás como possibilidade de novas narrativas para a cena”. O projeto se apresenta como uma ação viável de fruição e compartilhamento de conhecimentos, a partir de uma investigação centrada no corpo, na ancestralidade e no teatro.

Focando na visibilidade do corpo negro na cena, a pesquisa será realizada através de intercâmbio entre as cidades de Recife e Arcoverde. A pesquisadora se juntará com o ator Everson Melo e, nas encruzilhadas de conhecimentos, compartilharão suas vivências negras, através do Ara (corpo em yorubá) e seu Agbara (palavra em yorubá que significa poderoso, o que conhece a si mesmo a partir do reconhecimento ancestral).

A vivência trará como alicerce a interpretação cênica através do preceito ritual do teatro e a energia dos Orixás e encantados no ara (corpo), criando uma dramaturgia negra para a cena, através dos corpos e suas múltiplas leituras ancestrais. A pesquisa resultará em um experimento cênico que será apresentado nas cidades de Recife e Arcoverde. A pesquisa se apresenta como uma necessidade da artista em firmar novas possibilidades de metodologias de expressão do corpo teatral, rito e ancestralidade.

SERVIÇO:

Agbara Ara: Dramaturgia dos Orixás

Quando: Sábado (21), às 10h

Onde: no canal I Pele Ti o Dun no YouTube

A ação contará com acessibilidade em Libras.

