Água em lata, desodorante e NFT: de onde vem a riqueza de Pedro Scooby?

A onda de Pedro Scooby não é apenas o surfe. O atleta de 35 anos — que nesta semana chamou atenção de seguidores, por meio das redes sociais, ao mostrar que tem dois carros de luxo na garagem de casa — tem ampliado os horizontes quando o assunto são negócios.

Além do trabalho como esportista, o carioca e ex-BBB vem se notabilizando como administrador e sócio de empresas com diferentes atuações no mercado. Em marcas com enfoque na produção de água em lata ou na criação de desodorante com biotecnologia, lá está o dedo (e o investimento) de Scooby.

Desde 2021, antes de ingressar na 22ª edição do "BBB - Big Brother Brasil", o surfista é sócio da Visto.bio, e-commerce de biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Ele conta que entrou para o time de sócios da start-up — voltada para a produção de alternativas inovadoras e sustentáveis aos desodorantes convencionais — após enfrentar um problema com odor na região das axilas, algo que ele sempre lidou. A empresa oferece um kit com três sprays de solução vegana e livre de sair de alumínio e prata, para "dar adeus ao mau cheiro", por R$ 289. Além de investidor, Scooby é um dos divulgadores da marca.

O carioca também é sócio, desde 2022, de uma marca que produz e comercializa água em lata. Trata-se da Mamba Water, a primeira empresa brasileira que vende o líquido universal no recipiente metálico — em produção totalmente "zero plástico", como reforça.

De acordo com a marca, a Mamba Water mantém como compromisso social levar água a regiões carentes do interior do Ceará, por meio de apoio ao Sistema Integrado de Saneamento Rural. "A água é fonte de vida. No meu caso, é também o elemento com que eu mais me conecto por causa da minha profissão, como surfista", comentou o esportista, ao lançar a parceria.

Após deixar o BBB 22, o surfista também se jogou no mercado de NFTs. Em 2022, O surfista lançou uma coleção de ativos digitais que deram direito a diversas regalias aos compradores, como entrada permanente em festas e eventos organizados por ele, acesso a conversas por videoconferência e viagens com a sua companhia.

Qual foi a polêmica com Pedro Scooby?

Na última quinta-feira (7), Pedro Scooby se tornou alvo de críticas na internet — e acusações por ostentação — depois de usar as redes sociais para mostrar carros luxuosos que mantém na garagem de casa. "Qual o intuito disso?", questionou um seguidor. Outros internautas lembraram a recente polêmica envolvendo o pagamento de pensão dos filhos, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani. "É muita ostentação. Enquanto isso, a Luana está nos processos", ironizou uma pessoa, por meio do Instagram.

Após a repercussão do assunto, Scooby se manifestou, rebatendo as críticas. O surfista tem um Jeep Gladiator, que custa cerca de R$467 mil, e um Audi RS6, vendido por R$ 1,1 milhão. "As pessoas que me conhecem, elas parabenizam, falam que eu mereço, comemoram cada vitória! Os haters, que estão em suas vidas frustradas, sempre vão arrumar um defeito, uma forma de criticar! Hater vai ser sempre hater! Para todo ódio, eu tenho amor", disse ele.

Pedro Scooby é considerado um "free surfer", ou seja, ele participa de eventos pontuais e não compete no circuito tradicional, como fazem outros nomes do esporte no Brasil, como Gabriel Medina e Italo Ferreira. Ele se consolidou como um dos maiores nomes do mundo quando o assunto é onda gigante. O rapaz, que já morou em Portugal, frequentemente dropa as famosas ondas de Nazaré, que passam de 20 metros de altura. Sua posição na prancha é goofy (pé direito na frente).

