Agyei Augusto vive um jovem ator chamado Gabito, na série "Clube da Spelunca"

Carisma, ritmo e humor marcam a estreia de Agyei Augusto em “Clube Spelunca”, série da HBO Max, dirigida por Silvio Guindane, exibida também pelo canal TNT. Na produção, o jovem ator interpreta Gabito, adolescente animado e cheio de referências pop, especialmente ligadas ao universo do K-pop. “Ele é o sobrinho do Digão (Eddy Jr.), filho da Suellen (Leilah Moreno) e bisneto mimado da dona Socorro (Neuza Borges).



É o mais novo da família, muito divertido, ligado às tendências, aos doramas e a tudo que envolve a cultura asiática. Ele é o ponto jovem da família e traz leveza, humor e modernidade”, resume.

A identificação com o personagem foi imediata, em especial pelo tom da narrativa. “Desde pequeno, sempre curti sitcom, como ‘As Visões da Raven’, ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e ‘Eu, a Patroa e as Crianças’. Poder fazer um e com elenco totalmente negro, contando a história de uma família, foi sensacional”, afirma Agyei.



O mergulho na cultura pop também foi essencial. “Sobre o meu personagem, o que mais gostei foi o lado do K-pop, que me fez pesquisar mais sobre doramas, música e cultura asiática. Foi uma parte divertida e também de muito aprendizado”, entrega.



A seleção para o papel aconteceu de forma inesperada, com um toque de urgência. “Meio que surgiu aos 45 do segundo tempo. A mãe de um amigo meu, o Pedro Guilherme, me passou o contato da agente, Viviane Ávila, que estava procurando um garoto com as minhas características, mas com idade aparente entre 11 e 12 anos.



Saí da escola ao meio-dia e precisava mandar o teste às duas da tarde. Foi tudo bem espontâneo, acho que esse timing ajudou a comédia a fluir naturalmente. Uma semana depois, eu já estava no Rio de Janeiro, gravando a série. Foi loucura, mas incrível”, recorda, que hoje é gerenciado exatamente por Viviane.



O ator ainda viveu uma longa espera até ver o resultado final. “Foi uma ansiedade gigante! Gravamos em 2023 e só fui assistir no lançamento, já em 2025. Sabia que o resultado ia ficar lindo, pelas interações e trocas com o elenco. Valeu muito a pena esperar e fiquei feliz demais ao ver todo o trabalho no ar, feito com tanto amor e carinho por todos”, diz.



Nome completo: Agyei Augusto Pereira.



Nascimento: 4 de janeiro de 2009, em São Paulo/SP.



Atuação inesquecível: Em “Clube Spelunca”. “Pelo aprendizado com Neuza Borges, Antonio Pitanga e Tony Tornado. Também destaco o musical ‘Escola do Rock’, onde interpretei Zack, o guitarrista. Foi muito especial pela identificação com o personagem e o ator original e por ter sido uma realização de um sonho”.



Interpretação memorável: Eddie Murphy no papel-título do filme “Norbit”, dirigido por Brian Robbins e lançado em 2007.

Momento marcante na carreira: “Meu primeiro projeto audiovisual: o longa ‘Todos os Mortos’, como João. Ser indicado como ator revelação pelo Festival Guarani e o filme ter sido indicado ao Urso de Ouro em Berlim foi uma honra enorme”.



O que falta na televisão: “Séries que conectem os jovens à arte de forma inspiradora, com música, dança e histórias envolventes. Como antigamente, com ‘Malhação’, ‘Brilhante Vitória’ e ‘High School Musical’”.



O que sobra na televisão: “Conteúdo rápido e fútil, que valoriza mais seguidores do que talento artístico”.



Com quem gostaria de contracenar: “Lázaro Ramos, Thiago Barbosa (do teatro musical) e Seu Jorge, com quem já tive a oportunidade de trabalhar”.

Se não fosse ator, seria: “Continuaria sendo cantor e dublador, sempre ligado à arte, dançando, cantando e me divertindo”.



Ator: Eddie Murphy.

Atriz: Zendaya.

Novela: “Chiquititas”, escrita por Íris Abravanel e exibida originalmente pelo SBT entre 2013 e 2015, com 545 capítulos.

Vilão marcante: Erik Killmonger, personagem de Michael B. Jordan no filme “Pantera Negra”, dirigido por Ryan Coogler e lançado em 2018.

Novela que gostaria que fosse reprisada: “Malhação”, da Globo.

Que papel gostaria de representar: “Super-heróis, como Miles Morales ou Super Choque. E interpretar mais de um personagem em um mesmo filme, especialmente em comédias”.

Filme preferido: “Nosso Sonho”, dirigido por Eduardo Albergaria, e “Mussum, o Filmis”, dirigido por Silvio Guindane, ambos lançados em 2023.

Autor: Thalita Rebouças.

Diretor: Ryan Coogler.

Vexame: “No musical ‘Escola do Rock’, como guitarrista, quebrei uma corda durante uma apresentação ao vivo. A produção estava pronta para trocar rapidamente, mas foi marcante e divertido”.



Mania: “Combinar muito a roupa, pensando em cores, tons e acessórios para que tudo orne. Sou ligado à moda”.



Medo: “Perder quem amo e não conseguir exercer minha arte de alguma forma”.



Projeto: “Tem muita coisa boa vindo: novos trabalhos de dublagem em séries e filmes que ainda serão lançados no streaming, temporadas de trabalhos que eu já dublei, série para a Paramount em 2026 e tem meu primeiro disco, representando uma nova era da minha carreira”.



SERVIÇO

“Clube Spelunca” – Disponível no HBO Max – No canal TNT às sextas, 18h30.

