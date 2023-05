A- A+

CELEBRIDADES 'Ai, que Amanda!': Narcisa Tamborindeguy encontra com ganhadora do 'BBB 23' Encontro aconteceu nas ruas de São Paulo, um mês após o fim do reality show

Amanda Meirelles saiu do BBB 23 milionária e cheia de compromissos. Entre um e outro, porém, deu tempo de dar uma repaginada no visual e para um encontro inusitado nas ruas de São Paulo, com Narcisa Tamborindeguy, que aproveitou o encontro para adaptar seu bordão "Ai, que loucura!": "Ai, que Amanda!", brincou a ex-mulher de Boninho, big boss do reality show.

Amanda vem mudando o visual desde que saiu casa mais vigiada do país. Muitos especularam preenchimento ou harmonização, alguns a compararam com a influencer Virgínia Fonseca. A unanimidade, porém, é que a campeã do BBB está com "cara de rica".

Além da mudança física, Amanda está passando ainda por uma mudança no visual, trabalho do stylist João Neto. Diferente dos vestidos longos e roupas mais básicas que a ex-sister usou no programa, agora ela aparece mais moderna e jovial. Entre as clientes de João está a colega de confinamento de Amanda, Larissa, e nomes como Mileide Mihaile, Tata Estaniecki e Mateus Carrilho.

