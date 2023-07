Ailce Moreira lança livro "Nexos, Dramaturgias e Videodança"; saiba mais

A- A+

Com mais de 10 anos de pesquisas sobre videodança, Ailce Moreira lança o livro “Nexos, Dramaturgia e Videodança” nesta sexta-feira (30), no Museu de Artes Afro-Brasil (MuAfro). Na ocasião haverá uma conversa com a autora e as pessoas por trás da Cia. Etc, que foram analisados na publicação.



A obra dá continuidade à dissertação de mestrado de Ailce e atualiza e amplia o texto para o contexto atual. A autora investiga o conceito de dramaturgia aplicado à videodança e traz a história do gênero em Pernambuco e a Cia. Etc, curso de dança com 14 trabalhos de videodanças, incluindo o principal objeto de estudo, “Maxixe” (2010).

“Maxixe é uma videodança com uma narrativa e história contada através dos movimentos da dança. É possível perceber nitidamente os elementos do audiovisual como filmagem e edição, esse pensamento de dança e corpo”, explica a pesquisadora formada em Jornalismo e Dança, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Ailce.

O conceito de videodança foi atualizado

O lançamento estava previsto para 2020, mas por conta da pandemia a publicação foi adiada. Neste tempo, a escritora trouxe diversas atualizações, especialmente com o crescimento do gênero durante este período.

“Videodança foi a forma mais concreta de reproduzir dança durante o isolamento social. A forma de continuar produzindo e sobrevivendo tinha muito haver com a produção em vídeo e por conta disso, os artistas começaram a descobrir novas formas de produzir e dançar. Surgiram trabalhos incríveis e espetáculos que foram transformados em videodança e foram contaminados por novos elementos que exploravam as possibilidades do audiovisual, como a edição, a aceleração e o foco”, conta a autora.

Lançamento de “Nexos, Dramaturgias e Videodança”

Quando: Sexta-feira (30), às 19h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Valor do livro: R$ 25

