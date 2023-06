Ailce Moreira lança livro "Nexos, Dramaturgias e Videodança" em junho; saiba mais

A- A+

Após mais de 10 anos de pesquisas, Ailce Moreira de Melo lança "Nexos, Dramaturgias e Videodança" no próximo dia 30/06, às 19h, no Muafro, com direito a conversa com a autora e realizadores da videodança "Maxixe" (2010), analisada no estudo.

O lançamento contará com recurso de interpretação em LIBRAS, bem como será apresentada a versão de "Maxixe" com legendas para pessoas surdas e ensurdecidas (LSE). O projeto de publicação tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

O livro, lançado pela Editora Titivillus, é uma adaptação da dissertação de mestrado realizado por Ailce Moreira pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais das Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba (UFPE e UFPB).

Na pesquisa, a autora investiga o conceito de dramaturgia aplicado à videodança, traz uma breve história do gênero em Pernambuco e do contexto da dança contemporânea no Estado conectados com a própria trajetória da Cia. Etc., além de analisar o processo e a dramaturgia de "Maxixe" (2010), que foi o seu estudo de caso.

A videodança do Recife tem uma história pioneira no nordeste brasileiro, por ter sua primeira produção, Lua Cambará (de Zdenek Hampl e Marcelo Pinheiro), datada de 1991, apenas 18 anos após a realização da primeira videodança brasileira da qual se tem notícia ("M3x3", 1973, de Analívia Cordeiro).

Depois dos anos de 1990, outros trabalhos foram desenvolvidos, mas esse tipo de produto artístico só ganhou notoriedade a partir dos anos 2000, com novos artistas como a Cia. Etc., Orlando Nascimento, Oscar Malta, Marcela Rabelo, Irma Brown e Breno César. No pós-pandemia, a videodança tem sido uma linguagem muito explorada pelos artistas contemporâneos e ainda apresenta poucas bibliografias e pesquisas acadêmicas.

Projeto Nexos da Videodança

O livro conta com incentivo do Funcultura através do projeto “Nexos da Videodança”, que além da publicação, prevê a doação de 150 exemplares para instituições de ensino e culturais do país e escolas e bibliotecas públicas de Pernambuco.

SERVIÇO

Lançamento do Livro Nexos, Dramaturgias e Videodança

Quando: dia 30/06 (sexta-feira), das 19h às 21h

Onde: Muafro - Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro

Valor do livro: R$ 25,00

