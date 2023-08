A- A+

ABL Ailton Krenak se candidata à Academia Brasileira de Letras O escritor, intelectual e líder indígena disputará a Cadeira nº 5 com a historiadora Mary Del Priore

O escritor, ativista indígena intelectual Ailton Krenak se candidatou a uma vaga na Academia Brasileira de Letras - ABL. Ele pretende ocupar a Cadeira de número 5, que está aberta após o falecimento do historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, no último domingo (13). Caso seja o escolhido, Krenak será a primeira liderança indígena a integrar a ABL.



Quem também concorre para a cadeira 5 é a historiadora Mary Del Priore, mas Krenak é considerado nome favorito entre os imortais da ABL. As candidaturas foram oficializadas na quinta (17), após a Sessão da Saudade, cerimônia em memória de membro falecido da academia.





A Cadeira 5 tem como patrono o romancista Bernardo Guimarães, que, no século XIX, escreveu a novela "Jupira", obra que traz traços indigenistas e a erotização dos corpos indígenas.



Há dois anos, o indígena Daniel Munduruku tentou uma vaga na ABL, mas não foi eleito. Por isso, as expectativas em torno de Ailton Krenak aumentam entre as entidades indigenistas, que consideram que uma liderança como ele representaria a retomada da sua narrativa na literatura brasileira.

