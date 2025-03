A- A+

Famosos Aimee Lou Wood assume dentes contra o padrão de Hollywood com a ajuda da filha de Mick Jagger "Até a maneira como os fãs de 'White Lotus' falam sobre mim e meus dentes me faz sentir um pouco rebelde", afirma a atriz britânica

Em sua terceira temporada, a série "The White Lotus" explora mais uma vez o mundo do luxo e do bem-estar em cenários oníricos.

Entre os personagens que passam uma temporada num resort na Tailândia, está o casal formado por Rick Hatchett (Walton Goggins) e a jovem Chelsea (Aimee Lou Wood).

Ele, mais velho e absorto em cigarros e cervejas, parece perseguir algum segredo do passado.

Ela, com seu sotaque britânico e entusiasmo exaustivo, rapidamente faz amizade com uma acompanhante local, companheira de um outro homem mais velho, careca e rico, como parece ser comum nos arredores de Bangkok.

Aimee Lou Wood é um dos destaques da temporada e, além de seu talento e formação na Oxford School of Drama e na Royal Academy of Dramatic Art, a atriz não passa despercebida por uma característica pessoal, seu dentes.

A atriz ficou conhecida na série "Sex Education" e, desde então, sua aparência física movimentou o mundo das mídias sociais. A própria atriz já tratou do tema algumas vezes.

Em 2020, ela admitiu que sempre teve “muita confiança quando ia para testes de teatro, mas se fosse algo para televisão, eu ficava muito surpresa quando me chamavam”.

Wood começou a se sentir um pouco melhor quando a modelo Georgia May Jagger, também conhecida por seu sorriso característico, se tornou o rosto da marca Rimmel London em 2009.

“Deixei de ser insegura e pensei, ‘Ah, você é meio modelo, certo?’ Então, quero agradecer a Georgia May Jagger por representar os dentes salientes”, disse Aimee.

Antes, ela sentia que não conseguiria retratar realisticamente uma personagem americana: “São os dentes. Nenhuma americana tem meus dentes”, ela confessou à "On Demand Entertainment".

“Simplesmente não têm.” Durante uma coletiva de imprensa, Aimee Lou Wood contou uma uma conversa que teve em Chicago, enquanto tentava interpretar uma personagem americana em uma peça.

Ela estava em um bar com um homem até que ele diz: “Eu sabia. Eu sabia. Seu sotaque era ótimo, mas eu sabia que você não era americana. Você simplesmente não parece americana.”

Essa dificuldade de se adaptar ao estilo de vida norte-americano também foi uma questão ao participar de "White Lotus", como ela admitiu em entrevista ao "Hollywood Reporter".

“Essas pessoas vivem em Hollywood. Eu vivo em meu pequeno apartamento no sudeste de Londres e tenho uma sensibilidade tão britânica que não sabia como lidar com a presença de tantas pessoas ousadas e seguras de si", disse a atriz, que resolveu se apoiar no humor para superar as inseguranças.

“Tudo o que faço é tirar sarro de mim mesma. Até a maneira como os fãs de 'White Lotus' falam sobre meus dentes me faz sentir um pouco rebelde.”

