"Ainda Estou Aqui" alcança a marca de 2 milhões de espectadores

O filme "Ainda Estou Aqui" segue brilhando na bilheteria nacional.

De acordo com um post da equipe do filme no Instagram, desde a sua estreia, no último dia 7, o longa foi visto por 2 milhões de espectadores.



"Estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e com participação especial de Fernanda Montenegro, Antonio Saboia e Olivia Torres e grande elenco, "Ainda Estou Aqui" alcançou a marca de 2 milhões de espectadores.

Que alegria acompanhar essa trajetória e colaborar com a linda cobertura que a imprensa brasileira vem fazendo. Viva o cinema brasileiro! Obrigado", diz o comunicado.



Com a marca, "Ainda Estou Aqui" supera "Central do Brasil" como o filme mais visto de Walter Salles nos cinemas.



O filme de 1998 levou 1,6 milhão de pessoas às salas de projeção



Na semana passada, segundo a Comscore, que reúne e divulga dados de bilheterias do mundo todo, o filme de Walter Salles arrecadou R$ 8,9 milhões entre a quinta-feira (21), e o domingo (24), chegando à marca de 1,8 milhão de espectadores e deixando "Wicked", grande estreia da semana e que registrou R$ 7,8 milhões no mesmo período, em segundo lugar.



Revista internacional chama Fernanda Torres de "ícone global"

A atriz Fernanda Torres acaba de finalizar um tour de 25 dias por Hollywood, divulgando o filme "Ainda Estou Aqui".

A viagem encerrou uma turnê de quase três meses, passando ainda por Veneza, Toronto e Nova York.



A sua participação na campanha de promoção do longa brasileiro rendeu à atriz o título de "ícone global", pela revista Vanity Fair.



A nova edição da revista, que acaba de sair, destacou a "performance reveladora" de Fernanda Torres.

