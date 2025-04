''Ainda Estou Aqui'' chega ao Globoplay em abril; saiba o dia da estreia no streaming

A- A+

Depois de quase seis meses no cinema, finalmente "Ainda Estou Aqui" chega ao streaming. O primeiro original Globoplay desembarca na plataforma no dia 6 de abril, após ser assistido por 5,7 milhões de pessoas Brasil afora.

O filme, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, é o sétimo longa nacional mais visto no país desde 2002, segundo o Comscore. Já a Ancine diz que é a terceira maior bilheteria desde 2018, atrás apenas de "Minha mãe é uma peça 3" e "Nada a perder".

Premiado com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, estatueta inédita do país, a obra conta a história da família Paiva, centrada em Eunice, que luta para refazer a vida e para preservar a memória do marido, Rubens, morto pela ditadura militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos de Rubens e Eunice.

"Ainda Estou Aqui" foi indicado a três Oscar, inclusive melhor filme e melhor atriz, para Fernanda Torres.



Confira o trailer:

Veja também