A- A+

CINEMA Cinema do RioMar faz sessão de "Ainda Estou Aqui" em sala adaptada para bebês Filme do mês no "CineMaterna", sessão acontece nesta terça-feira (11) no Cinemark do mall

Famílias de pequenos de até 18 meses vão poder curtir o filme brasileiro vencedor do Oscar, "Ainda Estou Aqui", em sessão especial nesta terça-feira (11) no Cinemark do RioMar Recife (Piso L4).



Dentro da programação do CineMaterna do mês, o longa de Walter Sales será exibido às 14h10 em sala adaptada para os bebês e suas famílias.

Promovidas pela ONG CineMaterna, as sessões adaptadas têm preparação especial como, por exemplo, volume reduzido durante a exibição do filme e ar-condicionado em temperatura suave.









Além disso, haverá trocadores dentro da sala de cinema e estacionamento para os carrinhos dos bebês, entre outras adaptações.

Cortesia

No dia da exibição, as dez primeiras famílias que chegarem à sessão acompanhadas dos seus bebês de até 18 meses, serão contempladas com uma cortesia - limitada a uma unidade por criança.



Vale ressaltar que a escolha de "Ainda Estou Aqui" para o CineMaterna do mês no Cinemark do mall, foi feita por meio de enquete realizada no site do projeto - que tem entre os critérios a exclusão de filmes que contenham violência.



Serviço

Sessão CineMaterna no Cinemark do RioMar Recife

Filme: "Ainda Estou Aqui"

Quando: Terça-feira (11), às 14h10

Onde: Cinemar RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @riomar_recife // Site CineMaterna: www.cinematerna.org.br

Veja também