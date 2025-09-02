A- A+

"Ainda Estou Aqui" é eleito o melhor filme do ano pela crítica internacional Filme de Walter Salles conquistou o Grand Prix da Federação Internacional de Críticos de Cinema

Um ano após sua estreia no Festival de Veneza de 2024, " Ainda estou aqui", de Walter Salles, continua acumulando prêmios pelo mundo. O drama vencedor do Oscar de melhor filme internacional acaba de conquistar o Grand Prix FIPRESCI. Concedido anualmente há 25 anos, o prêmio é dado pela Federação Internacional de Críticos de Cinema para o melhor filme do ano segundo votantes da organização.

A votação contou com a participação de 739 críticos de cinema de 75 países diferentes. Esta foi a primeira vez que um filme brasileiro recebeu o troféu.

Walter Salles receberá o prêmio em cerimônia de gala na abertura do Festival de San Sebastian, no dia 19 de setembro.

