AUDIOVISUAL "Ainda Estou Aqui" chega à marca de 5 milhões de espectadores no Brasil; veja lista de outros filmes Entre as 20 maiores bilheterias do País, longa de Walter Salles faz sucesso também no circuito internacional

Em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro de 2024, o filme " Ainda estou aqui", de Walter Salles, segue quebrando recordes na História do cinema nacional.



Neste sábado (15), o longa ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores no país. Com isso, a produção conquista um lugar entre as 20 maiores bilheterias do cinema nacional — o ranking é liderado por "Nada a perder" (2018), cinebiografia do bispo Edir Macedo, com 12,184 milhões de espectadores.





Veja a lista das maiores audiências do cinema no Brasil:

Nada a Perder (2018): 12,184 milhões de espectadores

Minha Mãe É uma Peça 3 (2019): 11,608 milhões

Os Dez Mandamentos - O Filme (2016): 11,305 milhões

Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro (2010): 11,146 milhões

Dona Flor e seus Dois Maridos (1976): 10,735 milhões

Minha Mãe É uma Peça 2 (2016): 9,307 milhões

A Dama da Lotação (1978): 6,509 milhões

Nada a Perder 2: Não se Pode Esconder a Verdade (2019): 6,193 milhões

Se Eu Fosse Você 2 (2009): 6,137 milhões

O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão (1977): 5,786 milhões

Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1976): 5,401 milhões

Minha Vida em Marte (2018): 5,337 milhões

2 Filhos de Francisco (2005): 5,319 milhões

Os Saltimbancos Trapalhões (1981): 5,218 milhões

Os Trapalhões na Guerra dos Planetas (1981): 5,089 milhões

Os Trapalhões na Serra Pelada (1982): 5,043 milhões

Cinderelo Trapalhão (1979): 5,027 milhões

Ainda Estou Aqui (2024): 5 milhões

De Pernas pro Ar 2 (2012): 4,846 milhões

O Casamento dos Trapalhões (1988): 4,779 milhões

Distribuído pela Sony Pictures, o longa concorre ao Oscar em três categorias — Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme, sendo esta última um feito inédito para o cinema brasileiro.

Foi a primeira vez na História que uma produção brasileira foi indicada na categoria, embora em 1985, uma coprodução Brasil e Estados Unidos também tenha sido indicada a melhor filme: "O beijo da Mulher-Aranha", de Hector Babenco.



O longa, no entanto, era falado em inglês, com maior parte do elenco internacional.

Antes, “O pagador de promessas”, em 1963; "O quatrilho", em 1996; 'O que é isso, companheiro?', em 1998, e "Central do Brasil", em 1999, concorreram a melhor filme internacional (neste último, Fernanda Montenegro também disputou o troféu de atriz).

Os outros concorrentes a melhor filme este ano são "Anora", "O Brutalist", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A substância" e "Wicked".

