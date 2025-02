''Ainda Estou Aqui'' levará equipe com mais de 20 pessoas ao Oscar; veja quem irá

A- A+

A equipe de ''Ainda Estou Aqui'' levará um time de peso para representar o filme na cerimônia do Oscar 2025. Além de Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles, um total de 22 pessoas envolvidas com o filme estarão presentes na grande noite do cinema mundial, incluindo produtores, roteiristas, produtores executivos e diversos outros profissionais que fizeram parte das filmagens, da preparação ou do lançamento.

O filme que conta a história de resiliência de Eunice Paiva após Rubens Paiva ser sequestrado e morto pela ditadura concorre a três estatuetas no Oscar deste ano, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Atriz. Esta semana, Fernanda Torres foi fotografada ao lado de grandes estrelas de Hollywood no jantar oficial dos indicados. Os produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno também apareceram na foto oficial. A dupla receberá o Oscar caso ganhe o prêmio de Melhor Filme.

Veja a equipe que vai representar ''Ainda Estou Aqui'' no Oscar 2025:

Walter Salles (diretor)

Fernanda Torres (atriz)

Selton Mello (ator)

Maria Carlota Bruno (produtora)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Heitor Lorega (roteirista)

Murilo Hauser (roteirista)

Daniela Thomas (produtora associada)

Thierry de Clermont-Tonnerre (produtor executivo)

Renata Brandão (produtora executiva)

Juliana Capelini (produtora executiva)

Adrian Teijido (diretor de fotografia)

Affonso Gonçalves (montador)

Cláudia Kopke (figurinista)

Letícia Naveira (diretora de elenco)

Anna Luiza Muller (chefe de comunicação)

Camila Leal Ferreira (coordenadora de produção executiva)

Berta Marcchiori (produtora executiva da RT Features)

Manuel Belmar (Diretor de Finanças e Produtos Digitais da Globo)

Tatiana Costa (Diretora de Canais de Entretenimento da Globo)

Alex Medeiros (Head de Conteúdo do Globoplay)

Clarissa Kede (Gerente de Gestão Executiva e Produção na Globo)

Andrucha Waddington (cineasta e marido de Fernanda Torres)

Transmissão:

O Oscar 2025 será transmitido ao vivo em todo o Brasil a partir das 21h (horário de Brasília). A TNT e a Max fazem a exibição no canal pago e no streaming, respectivamente. A Globo fará a transmissão ao vivo na TV aberta.

