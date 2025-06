''Ainda Estou Aqui'' lidera indicações ao Prêmio Grande Otelo; confira lista de indicados

A- A+

A Academia Brasileira de Cinema anunciou na manhã desta segunda-feira (16) os indicados para o Prêmio Grande Otelo, premiação anteriormente conhecida como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e que celebra o melhor do cinema nacional no último ano. Primeiro filme brasileiro a conquistar o Oscar, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, lidera em número de indicações, com um total de 15.

A premiação acontece no dia na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Confira a lista completa de indicados:

Melhor filme

"Ainda Estou Aqui"

"Baby"

"Kasa Branca"

"Malu"

"Motel Destino"

Melhor filme de comédia

"Câncer com Ascendente em Virgem"

"Estômago 2 — O Poderoso Chef"

"Kasa Branca"

"O Auto da Compadecida 2"

"O dia que te conheci"

Melhor longa de documentário

"3 obás de Xangô"

"Assexybilidade"

"Fernanda Young — Foge-me ao controle"

"Luiz Melodia — No coração do Brasil"

"Milton Bituca Nascimento"

"Othelo, o grande"

Melhor longa de animação

"Abá e sua banda"

"Arca de Noé"

"O sonho de Clarice"

"Placa mãe"

"Teca e Tuti: Uma noite na biblioteca"

Melhor longa infantil

"Chico Bento e a goiabeira maraviósa"

"Princesa Adormecida"

"Tudo por um pop star 2"

Melhor longa ibero-americano

"El jockey" (Argentina)

"Estimados señores" (Colômbia)

"Grande Tour" (Portugal)

"La infiltrada" (Espanha)

"Sujo" (México)

Melhor direção

Andrucha Waddington, "Vitória"

Érico Rassi, "Oeste Outra Vez"

Karim Aïnouz, "Motel Destino"

Marcelo Caetano, "Baby"

Walter Salles, "Ainda estou aqui"

Melhor primeira direção de longa

Alessandra Dorgan, "Luiz Melodia — No coração do Brasil"

Dira Paes, "Pasárgada"

João Cândido Zacharias, "A herança"

Lucas H. Rossi dos Santos, "Othelo, o grande"

Pedro Freire, "Malu"

Melhor atriz

Andrea Beltrão, "Avenida Beira-Mar"

Dira Paes, "Pasárgada"

Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"

Grace Passô, "O dia que te conheci"

Yara de Novaes, "Malu"

Melhor ator

Ângelo Antônio, "Oeste Outra Vez"

Caio Blat, "Grande sertão"

Fabio Assunção, "Motel Destino"

João Pedro Mariano, "Baby"

Matheus Nachtergaele, "O Auto da Compadecida 2"

Selton Mello, "Ainda Estou Aqui"

Melhor atriz coadjuvante

Bárbara Luz, "Ainda Estou Aqui"

Carol Duarte, "Malu"

Juliana Carneiro da Cunha, "Malu"

Linn da Quebrada, "Vitória"

Valentina Herszage, "Ainda Estou Aqui"

Melhor ator coadjuvante

Antonio Pitanga, "Oeste Outra Vez"

Átila Bee, "Malu"

Babu Santana, "Oeste Outra Vez"

Humberto Carrão, "Ainda Estou Aqui"

Ricardo Teodoro, "Baby"

Melhor direção de fotografia

Adrian Teijido, "Ainda Estou Aqui"

André Cavalheira, "Oeste Outra Vez"

Gustavo Hadba, "Grande sertão"

Gustavo Hadba, "O Auto da Compadecida 2"

Hélène Louvart, "Motel Destino"

Joana Luz e Pedro Sotero, "Baby"

Mauro Pinheiro Jr., "Malu"

Melhor roteiro original

André Novais Oliveira, "O dia que te conheci"

Érico Rassi, "Oeste Outra Vez"

Luciano Vidigal, "Kasa Branca"

Marcelo Caetano e Gabriel Domingues, "Baby"

Pedro Freire, "Malu"

Melhor roteiro adaptado

Bia Lessa, " O diabo na rua no meio do redemunho"

Guel Arraes e Jorge Furtado, "Grande sertão"

Marcelo Gomes, Maria Camargo e Gustavo Campos, "Retrato de um certo oriente"

Murilo Hauser e Heitor Lorega", "Ainda Estou Aqui"

Sérgio Machado, "Arca de Noé"

Melhor direção de arte

Camila Moussallem, "As polacas"

Carlos Conti, "Ainda Estou Aqui"

Carol Tanajura, "Oeste outra vez"

Elsa Romero, "Malu"

Marcos Pedroso, "Motel Destino"

