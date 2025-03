A- A+

cinema "Ainda Estou Aqui" tem pôster atualizado após vitória no Oscar Com 5,5 milhões de espectadores no País, a produção se tornou o maior lançamento brasileiro da Sony

Após a conquista histórica de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, a Sony Pictures divulgou um novo pôster do filme. No último domingo (2), o longa-metragem ganhou a estatueta de filme internacional.

Alcançando 5,5 milhões de espectadores no País, a produção se tornou o maior lançamento brasileiro da Sony. É também a segunda maior bilheteria (R$ 112 milhões) da distribuidora no País.

No ranking, “Ainda Estou Aqui” ficou atrás apenas do blockbuster hollywoodiano “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”. Além disso, a obra é o filme brasileiro com o 11º maior público já registrado nos cinemas.



“Feriado acabou, mas o pôster foi atualizado com um Oscar! ‘Ainda Estou Aqui’ venceu como Melhor Filme Internacional e ainda estamos comemorando!”, escreveu a Sony Pictures nas redes sociais.

