CINEMA "Ainda Estou Aqui": Academia Brasileira volta atrás e filme vai concorrer ao Prêmio Grande Otelo Entidade havia decidido tornar o vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro uma produção "hors concours", entregando homenagem especial a Walter Salles e Fernanda Torres

“Ainda Estou Aqui” vai concorrer ao Prêmio Grande Otelo. Nesta quarta-feira (23), a Academia Brasileira de Cinema anunciou que voltou atrás na decisão de retirar o filme da competição.

Responsável pela maior premiação do cinema brasileiro, a entidade havia optado por conceder ao filme vencedor do Oscar o Prêmio Especial Grande Otelo 2025. Desta forma, a produção seria considerada “hors concours”.

O diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres receberiam a homenagem em nome de toda a sua equipe. No entanto, a produção deixaria de concorrer às categorias inscritas.

A decisão, divulgada na última terça-feira (22), foi criticada pelo público e críticos de cinema. Após receber um pedido dos produtores do longa-metragem, a Academia resolveu recolocar a obra na competição.

Lei a nota oficial da Academia Brasileira de Cinema:

A extraordinária trajetória do filme “Ainda Estou Aqui” fez com que, por unanimidade, a diretoria da Academia Brasileira de Cinema, com homologação de sua assembleia, decidisse oferecer o Prêmio Especial Grande Otelo 2025 ao filme, que seria recebido por Walter Salles e Fernanda Torres em nome de toda a sua equipe.

Para isso, apesar de inscrito, teríamos que retirá-lo da competição e alçá-lo à categoria “hors concours”. Recebemos hoje um pedido dos produtores do filme para que “Ainda Estou Aqui” participe da competição do prêmio deste ano.

Dessa forma, a Academia Brasileira de Cinema, como não poderia ser diferente, acata e respeita a decisão dos produtores, recolocando o filme em todas as categorias por eles inscritas e o retirando do Prêmio Especial 2025.

Diretoria da Academia Brasileira de Cinema



