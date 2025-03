"Ainda Estou Aqui" recebe três indicações ao Prêmio Platino

A- A+

“ Ainda Estou Aqui” foi indicado em três categorias do Prêmio Platino: melhor filme ibero-americano de ficção; melhor atriz (Fernanda Torres) e melhor direção (Walter Salles).

Organizado pela FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) e pela EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), o Prêmio Platino será realizado no dia 27 de abril, em Madri, e transmitido ao vivo pela plataforma SmartPlatino TV.

Além longa brasileiro, vencedor do Oscar de melhor filme internacional e do Globo de Ouro de melhor atriz em papel dramático (Fernanda Torres), soma um público de 5,7 milhões e ocupa mais de 700 salas, tornando-se o filme nacional com o 11º maior público já registrado nas bilheterias do Brasil.

Nos EUA, "Ainda estou aqui' se igualou a “Central do Brasil”, também de Walter Salles, onde já arrecadou US$ 5,9 milhões. No mundo, o filme já arrecadou US$ 35 milhões, com bons desempenhos em França, Portugal e Reino Unido, onde teve a maior abertura do ano para um filme em língua não inglesa.

Outros brasileiros indicados ao prêmio

Além de "Ainda estou aqui", outras produções brasileiras estão indicadas ao Prêmio Platino. "Arca de Noé" concorre como melhor filme de animação; "Cidade de Deus: a luta não para" e "Senna" competem na categoria melhor minissérie ou série de televisão cinematográfica de ficção ou documental.

Alexandre Rodrigues ("Cidade de Deus: a luta não para") e Gabriel Leone ("Senna") concorrem ao prêmio de melhor ator em série; e Andreia Horta ("Cidade de Deus: a luta não para") a melhor atriz em série. Já Hugo Bonemer ("Senna") disputa como melhor ator coadjuvante.

Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patrícia Andrade concorrem na categoria melhor criador de série por "Senna".

Veja também