''Ainda Estou Aqui'' supera ''Wicked'', lidera bilheteria nacional e bate 1,8 mi de espectadores

''Ainda Estou Aqui'' segue fazendo barulho na bilheteria nacional. Segundo a Comscore, que reúne e divulga dados de bilheterias do mundo todo, filme de Walter Salles arrecadou R$ 8,9 milhões entre quinta-feira, 21, e domingo, 24, chegando à marca de 1,8 milhão de espectadores e deixando ''Wicked'', grande estreia da semana e que registrou R$ 7,8 milhões no mesmo período, em segundo lugar.

Com a marca, ''Ainda Estou Aqui'' supera ''Central do Brasil'' como o filme mais visto de Walter Salles nos cinemas. O filme de 1998 levou 1,6 milhão de pessoas às salas.

Agora, o filme estrelado por Fernanda Torres caminha para superar ''Minha Irmã e Eu'' como o maior público de um filme nacional em 2024. O longa de Susana Garcia encerrou sua temporada em cartaz tendo levado 2,3 milhões de espectadores ao cinema.

''Gladiador 2'' em queda

Com a estreia de Wicked e o avanço de Ainda Estou Aqui, Gladiador 2 ficou com a terceira maior bilheteria do final de semana, arrecadando R$ 7,65 milhões. Registrando R$ 1,92 milhão, Operação Natal ficou com a quarta colocação do período, enquanto Venom 3 - A Última Rodada, que fez R$1,7 milhão, fecha as cinco maiores bilheterias do período.

