CINEMA "Ainda Estou Aqui" vence em três categorias no Prêmios Platino 2025, em Madri O premiado longa de Walter Salles conquistou os troféus de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz, para Fernanda Torres

O premiado longa “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, continua a conquistar a preferência dos júris de festivais internacionais.

Na noite deste domingo (27), o filme angariou três troféus na 12ª edição do Prêmios Platino do Cinema Ibero-americano, que ocorreu no Palácio Municipal IFEMA, em Madri (Espanha).

“Ainda Estou Aqui” foi vencedor nas categorias “Melhor Filme”; “Melhor Diretor”, para Walter Salles); e “Melhor Atriz”, para Fernanda Torres, por sua atuação como Eunice Paiva.

Tanto Walter Salles como Fernanda Torres não puderam comparecer à cerimônia. Foram representados pela atriz Valentina Herszage, que interpreta Vera Paiva no longa, e pelo produtor Rodrigo Teixeira.

Valentina Herszage leu uma carta de Fernanda Torres, em agradecimento ao prêmio:

“Gostaria de estar presente, mas compromissos profissionais me impedem. Sou fruto da cultura ibero-americana e a península ibérica é minha segunda casa. (...) Ditadura nunca mais!”

Rodrigo Teixeira, por sua vez, leu a carta escrita por Walter Salles, que dedicou os prêmios recebidos ao diretor Cacá Diegues (1940-2025), que faleceu em fevereiro deste ano.



