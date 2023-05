Ainda internado, Jamie Foxx posta primeira mensagem em um mês: "Obrigado por todo amor"

A- A+

O ator Jamie Foxx quebrou o silêncio nas redes sociais depois de quase um mês. Hospitalizado após sofrer um "colapso absoluto" no set do filme "Back in Action", Foxx fez um post em sua conta no Instagram com a mensagem "Agradeço todo o amor!!! Me sinto abençoado".

A mensagem foi postada no mesmo dia em que familiares e amigos do ator pediram publicamente que os fãs rezassem por ele. Em resposta, fãs usaram os comentários da conta oficial de Foxx para enviar mensagens de apoio ao vencedor do Oscar por "Ray".





