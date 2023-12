A- A+

RÉVEILLON Ainda não comprou ingresso para o Virada na Praia? Saiba como adquirir últimos ingressos do evento Estrutura do espaço conta com serviços de open bar, praça de alimentação, banheiro exclusivo e segurança, tanto nas opções individual quanto para mesa para quatro pessoas

Uma opção para curtir a chegada de 2024 na Praia do Pina, na área privada destinada ao público pagante, é o evento "Virada na Praia", que oferece lounge e mesas com segurança, conforto e serviços exclusivos. Os últimos lotes dos ingressos estão à venda no site Ticket Simples e custam a partir de R$ 290, sendo disponíveis para os três dias de festa.

O espaço, que conta com duas opções de ingressos individual para o lounge ou mesa para comportar quatro pessoas, terá bares temáticos, open bar premium (uísque Old Parr, gin Tanqueray, vodca Ketel One, espumante Chandon, cerveja, refrigerante, água tônica e água), praça de alimentação, banheiros exclusivos, segurança e área videomonitorada.

Na área das mesas, além de todos esses serviços, há também garçom exclusivo, mesas de frios e acesso à frente do palco, onde se apresentarão os artistas Xand Avião, João Gomes, Raphaela Santos, Maestro Spok e Letícia Bastos, na sexta-feira (29); Ivete Sangalo, Nattan, Priscila Senna, Geraldinho Lins e Nena Queiroga, no sábado (30); e Mari Fernandez, Felipe Amorim, Alceu Valença, Conde Só Brega e André Rio no domingo (31) e nas primeiras horas do Ano-novo.

