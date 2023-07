"Ainda não está 100% resolvido", afirma Denilson sobre pagamento de dívida de Belo

A- A+

O ex-jogador Denilson usou as redes sociais para negar que a dívida milionária do cantor Belo tenha sido totalmente paga.



Segundo o jornalista Leo Dias, o artista havia quitado o débito de R$ 7 milhões depois que o apresentador pediu o bloqueio da premiação do cantor na "Dança dos Famosos", da TV Globo, para garantir o pagamento.

O valor da dívida já supera os R$ 7 milhões, numa novela que se arrasta na Justiça há 22 anos. A assessoria do Belo havia confirmado que o impasse estava "resolvido", o que Denilson nega.

"Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", escreveu o ex-jogador no Instagram.

Belo quita dívida com Denilson

De acordo com o jornalista Leo Dias, a Justiça acolheu o pedido, penhorou a premiação e determinou outros bloqueios que complementaram o valor total. O cantor, então, teria surpreendido ao quitar o que devia.

Qual o motivo da dívida de Belo com Denilson?

A disputa começou quando Denilson entrou na Justiça alegando que Belo havia quebrado um contrato ao deixar o grupo Soweto, do qual era vocalista, para seguir carreira solo — isso depois de o ex-jogador ter adquirido os direitos da banda.



Na semana passada, o portal Uol revelou que o cantor Belo cobrava de maneira antecipada, pelos shows nos quais se apresenta, o valor que tinha a receber para evitar que o dinheiro fosse penhorado para o pagamento da dívida. As informações foram dadas pela Ticket360, empresa que gerencia venda de ingresso para eventos e que havia sido intimada a depositar em juízo valores de uma apresentação do artista.

Em 2021, a Justiça decidiu que as empresas que realizassem a venda de ingressos para shows de Belo deveriam depositar em juízo o valor arrecadado. A Ticket 360 disse ter arrecadado R$ 279.337,80 com a venda de 1832 ingressos para evento em São Paulo, no dia 31 de julho de 2021, mas não transferiu o dinheiro para Denilson justificando já ter pagado, de maneira antecipada (no dia 28 de junho), o valor do cachê.

A Ticket 360 justificou, então, que não conseguiu transferir os valores por não ter um contrato com o cantor.

"Infelizmente, ao que tudo indica, o executado (Belo), ciente de que sofre a presente execução (processo movido por Denilson), não admite receber após a realização do show e exige o pagamento de forma antecipada, de forma a burlar qualquer tipo de penhora!", disse a empresa, segundo o Uol.

Entenda o caso

Denílson comprou o grupo Soweto em 1999 e, pouco tempo depois, em 2000, processou o cantor por quebra de contrato, quando ele saiu da banda e optou por carreira solo.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador. Contudo, o valor não havia sido quitado até este mês, acrescido de correção monetária. O cantor justificou o não pagamento alegando que não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e afirmando que nunca recebeu aporte financeiro do ex-jogador entre 1999 e 2000.

Até o início deste mês, a defesa do músico calculava que cerca de R$ 1,7 milhão em direitos autorais das músicas de Belo já haviam sido penhorados, recebidos por Denílson com o bloqueio nas contas do cantor nos repasses feitos pela Abramus.

