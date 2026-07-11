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despedida "Ainda não estou pensando na aposentadoria", diz Xuxa antes de turnê O Último Voo da Nave estreia com um show no dia 25 deste mês, em São Paulo

Xuxa Meneghel falou a respeito das mudanças que espera em sua vida com a turnê de despedida, O Último Voo da Nave, que estreia com um show no dia 25 de julho, em São Paulo. Em entrevista à revista Quem publicada nesta semana, ela refletiu sobre o tema.

"Eu acho que esse ciclo também nunca encerrou na minha cabeça e nem mesmo depois do último voo da nave vai se encerrar. A nave, sim, vai se aposentar para que a imagem que as pessoas têm de mim, com aquela cara e com aquela chuquinha, se encerre. Isso eu já gostaria que estivesse encerrado há muito tempo", disse.

Xuxa destacou que apenas sua tradicional nave, que foi o símbolo de seus programas e shows ao longo das décadas, sai de cena: "Encerrar minhas apresentações e minhas aparições, nunca pensei, não. Ainda não estou pensando na aposentadoria".

"Há aproximadamente três anos que eu tenho pensado firmemente em aposentar a minha nave. Que bom que está acontecendo tudo do jeito que eu imaginava para ela. Vamos encerrar o ciclo dela muito bem", destacou.

Xuxa também refletiu sobre sua idade, afirmando que a pressão para não envelhecer não veio apenas por parte de outras pessoas, mas também de si própria: "Cada vez que eu me olho no espelho, até pelo fato de ter trabalhado com a minha imagem desde os 16 anos de idade. É muito normal isso".

"Eu acho que a cobrança das pessoas é muito grande, mas eu gostaria de falar que elas estão certas: eu realmente estou velha. Sobre essa cobrança das pessoas que não querem me ver envelhecer, elas também estão certas. Eu também não gostaria de me ver envelhecer. Mas elas têm que saber que isso é o ciclo normal da vida. Eu envelheço e elas estão envelhecendo comigo", conclui.



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