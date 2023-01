Ainda no hospital, Jeremy Renner anuncia segunda temporada de série

A- A+

Jeremy Renner ainda se recupera do acidente que sofreu no domingo (1), mas já se comunica com os fãs pelas redes sociais. Nesta segunda, o ator postou um aviso de que a segunda temporada da série "Mayor of Kingstown" tem estreia marcada para a próxima semana, no dia 15.

"Assistam a primeira temporada antes da estreia da segunda no dia 15 de janeiro!", escreveu o ator, que é o Gavião Arqueiro no universo cinematográfico inspirado nos quadrinhos da Marvel.

O astro de "Vingadores" e "Guerra ao terror" teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada e segue internado após sofrer um grave acidente no domingo, enquanto guiava um veículo para limpar neve na área de sua propriedade em Reno, no estado de Nevada.

O veículo que passou por cima do ator de 51 anos o deixou em estado crítico e pesava pelo menos 6,5 mil quilos, o equivalente a mais do que três carros.

Autoridades locais dizem que Renner estava ajudando um membro da família a tirar o carro da neve pesada, com o Snowcat. O ator saiu do carro para conversar com o familiar, e o veículo começou a deslizar. Renner tentou então voltar para o banco do motorista, quando foi esmagado.

No Hospital, Renner postou no Instagram, na semana passada, uma foto de seu estado num hospital da cidade de Reno, dizendo estar "muito mal". É possível ver seu rosto bastante machucado. "Obrigado a todos pelas palavras amáveis. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", afirmou Renner na postagem.

