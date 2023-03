A- A+

PROGRAMAÇÃO CULTURAL (Ainda) Tem frevo no Bairro do Recife; saiba quando Sob o comando de mulheres, ritmo pernambucano segue ativo mesmo no pós-Carnaval

Pelas bandas de Pernambuco tem isso não, de datar a folia e impor o frevo como ritmo maioral só "quando fevereiro chegar". Atemporal, o movimento que dita os passos do (nosso) Carnaval, segue bem-vindo e ativo. Que o diga o Arrastão do Frevo, marcado para este domingo (5) e sob o comando de mulheres à frente da orquestra.



Concebido pelo Paço do Frevo - espaço que impulsiona o frevo e de janeiro a janeiro - o Arrastão fará concentração às 15h30 no Marco Zero, no Bairro do Recife.



Já às 16h, acompanhado da Troça Carnavalesca A Vaidosa, ao lado da Orquestra Só Mulheres, conduzida pela maestrina Lourdinha Nóbrega, leva a multidão para o Arsenal, onde está localizado o Paço.





Passistas, Clarins e Estandarte

Para o Arrastão deste domingo, A Vaidosa - boneca gigante de cabelos multicoloridos, cólar de pérolas e piercing no umbigo - vai levar para as ruas do Bairro do Recife 15 passistas, clarins e estandarte. Fundada em 1995 em Olinda, a agremiação foi idealizada pelo carnavalesco Edmilson Nascimento.

Já a Orquestra Só Mulheres tem à frente a maestrina Lourdinha Nóbrega, saxofonista com histórico de inclusão das mulheres na música, no naipe de orquestras.



Há 16 anos o conjunto destaca o protagonismo feminino na música orquestrada, com repertório de Frevo de Bloco, de Rua e Canção, intercalado com coco e maracatu.

Serviço

Arrastão do Frevo

Com A Vaidosa e Orquestra Só Mulheres



Quando: Domingo (5), às 15h30 (concentração)

Onde: Marco Zero, seguindo para o Paço às 16h

Acesso gratuito



Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Informações: @pacodofrevo



Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 17h e sábados e domingos, das 11h às 18h

Ingresss R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada)

Gratuidade às terças-feiras

