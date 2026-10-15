Al Pacino será homenageado com prêmio honorário pelo SAG-AFTRA
O prêmio do sindicato dos atores norte-americanos homenageia aqueles que promovem "os mais elevados ideais da profissão de ator"
Al Pacino será homenageado com o Prêmio de Conquista Vitalícia do SAG-AFTRA. A honraria celebra não apenas a sua carreira, mas também as ações humanitárias praticadas.
O prêmio do sindicato dos atores norte-americanos homenageia aqueles que promovem "os mais elevados ideais da profissão de ator".
Em comunicado, o SAG-AFTRA destacou a carreia do ator e ressaltou a criação de "alguns dos personagens mais memoráveis da história do entretenimento", além de apontar a influência do astro.
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"Passei a maior parte da minha vida a questionar e a vaguear, mas sempre me senti em casa com um script e com os meus colegas atores. O trabalho e os atores ao longo do caminho têm sido algumas das maiores alegrias da minha vida. É uma honra ser reconhecido pelo SAG-AFTRA por celebrar esta jornada", disse Pacino.
A premiação do sindicato ocorre na cerimônia do Actor Awards, no dia 28 de fevereiro de 2027, no Shrine Auditorium, em Los Angeles.