Alabama Shakes lança single e anuncia novo álbum de inéditas "I Must Be Dreaming"; ouça
Primeiro álbum inédito da banda em mais de uma década tem lançamento marcado para 28 de agosto
O novo single, “I Feel Hope Coming”, foi lançado nesta sexta (10) como "aperitivo" aos fãs. Pré-vendas e pre-save do novo disco da banda já estão disponíveis. Confira os formatos físicos disponíveis para pré-venda na UMusic Store.
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Assista ao teaser do álbum:
Sobre o álbum
Produzido pelo Alabama Shakes em parceria com Shawn Everett, seis vezes vencedor do Grammy, “I Must Be Dreaming” dá dá sequência ao álbum que é marco fundamental da banda, “Sound & Color”. Gravado em Nashville, nos estúdios Sound Emporium e Blackbird, o novo trabalho apresenta um soul psicodélico com texturas ricas, letras sobre o amor e a mortalidade, conexões humanas e as contradições da vida moderna.
O primeiro single do álbum, “I Feel Hope Coming”, apresenta como será o tom desse novo trabalho.“Essa geração mais jovem me dá esperança porque consegue enxergar além de todas as mentiras políticas; esta música fala de se agarrar a essa esperança e se recusar a desistir”, comenta Brittany Howard. Heath Fogg acrescenta: “Estou muito feliz que essa música exista. Ela surgiu de um momento de colaboração tão alegre e exemplifica tudo o que eu amo nesse renascimento da banda”.
“I Feel Hope Coming” vem na esteira dos aclamados singles “Another Life” e “American Dream”, cada um revelando uma faceta diferente de “I Must Be Dreaming”.
Se “Another Life” explorou a natureza duradoura do amor e “American Dream” abordou o desmoronamento de ideais outrora compartilhados, o novo single oferece um contraponto de esperança, completando um retrato emocional de um álbum que abraça a incerteza ao mesmo tempo em que insiste que vale a pena lutar pela esperança, pelo amor e por um senso de comunidade.
O título do álbum aborda diretamente essa dualidade. “Há um duplo significado nisso”, explica Brittany Howard. “Pode estar dizendo: ‘Eu devo estar sonhando, porque o mundo está tão louco agora’. Mas também pode significar: ‘Eu devo estar sonhando, porque o mundo é tão incrivelmente bonito’. Ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.”
Composto “organicamente” após a reunião da banda no final de 2024, “I Must Be Dreaming” surgiu de um processo criativo excepcionalmente aberto, que permitiu que as músicas evoluíssem em tempo real. Redescobrindo a química que inicialmente fez do Alabama Shakes uma das bandas mais singulares do rock, Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell abraçaram a espontaneidade no estúdio, expandindo sua paleta sonora com instrumentos como flauta, cravo e cítara, além de arranjos vocais ricamente sobrepostos. O resultado é o álbum mais ousado e emocionalmente comovente da banda até hoje.
Desde que surgiram em Athens, no Alabama, os Alabama Shakes se tornaram uma das bandas de rock mais marcantes da última década. Seu álbum de estreia, “Boys & Girls”, certificado como platina, apresentou ao mundo a música “Hold On”. “Sound & Color”, de 2015, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, conquistou três prêmios Grammy - incluindo o de Melhor Álbum de Música Alternativa.
Lista de faixas:
1. Tea Time
2. Another Life
3. Garden
4. I Feel Hope Coming
5. Time
6. Friends
7. Easy
8. How Love’s Supposed To Go
9. Waist Deep
10. American Dream
11. Tied To You
Sobre a banda
O Alabama Shakes consolidou-se discretamente como uma das maiores forças do rock do século 21, com uma combinação singular de rock alternativo, blues, soul e música de raiz tão envolvente quanto inconfundível.
O trio formado por Brittany Howard (vocais e guitarra), Heath Fogg (guitarra) e Zac Cockrell (baixo) conquistou quatro prêmios Grammy, soma bilhões de reproduções nas plataformas digitais, alcançou vários certificados de platina e se apresentou em arenas e anfiteatros lotados ao redor do mundo.
Formada em Athens, no estado do Alabama, EUA, a banda lançou o álbum de estreia “Boys & Girls”, que recebeu certificado de platina, impulsionado pelo sucesso de “Hold On”, certificado de ouro e eleito pela “Rolling Stone” como Melhor Música de 2012.
Na sequência, o aclamado “Sound & Color”, também certificado de platina, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e venceu o Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa, enquanto o single “Don't Wanna Fight” levou os prêmios de Melhor Performance de Rock e Melhor Canção de Rock. Não por acaso, “Pitchfork” incluiu o disco na lista dos 200 Melhores Álbuns da Década de 2010.
Em 2017, a banda participou do documentário “The American Epic Sessions”, e sua interpretação de “Killer Diller Blues" rendeu ao grupo o Grammy de Melhor Performance de American Roots.
Ao longo da carreira, o Alabama Shakes também deixou sua marca na cultura pop ao contribuir com músicas para filmes vencedores do Oscar como “O Lado Bom da Vida” (“Silver Linings Playbook”) e “Clube de Compras Dallas” (“Dallas Buyers Club”), além de se apresentar em palcos emblemáticos, da Casa Branca ao programa “Saturday Night Live”.
Mais de uma década depois, o trio retorna com “I Must Be Dreaming”, seu trabalho mais ambicioso, audacioso e emocionalmente revelador até hoje, equilibrando o soul psicodélico com reflexões profundamente humanas sobre amor, mortalidade, esperança e a beleza peculiar da vida moderna.