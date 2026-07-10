Alabama Shakes lança single e anuncia novo álbum de inéditas "I Must Be Dreaming"; ouça

A Alabama Shakes anunciou a data de lançamento de seu aguardado terceiro álbum de estúdio, “I Must Be Dreaming”. O primeiro álbum da banda em mais de uma década chega às plataformas no dia 28 de agosto via Island Records.O novo single, “I Feel Hope Coming”, foi lançado nesta sexta (10) como "aperitivo" aos fãs.Confira oformatos físicos disponíveis para pré-venda na

Sobre o álbum

Produzido pelo Alabama Shakes em parceria com Shawn Everett, seis vezes vencedor do Grammy, “I Must Be Dreaming” dá dá sequência ao álbum que é marco fundamental da banda, “Sound & Color”. Gravado em Nashville, nos estúdios Sound Emporium e Blackbird, o novo trabalho apresenta um soul psicodélico com texturas ricas, letras sobre o amor e a mortalidade, conexões humanas e as contradições da vida moderna.



O primeiro single do álbum, “I Feel Hope Coming”, apresenta como será o tom desse novo trabalho.“Essa geração mais jovem me dá esperança porque consegue enxergar além de todas as mentiras políticas; esta música fala de se agarrar a essa esperança e se recusar a desistir”, comenta Brittany Howard. Heath Fogg acrescenta: “Estou muito feliz que essa música exista. Ela surgiu de um momento de colaboração tão alegre e exemplifica tudo o que eu amo nesse renascimento da banda”.

“I Feel Hope Coming” vem na esteira dos aclamados singles “Another Life” e “American Dream”, cada um revelando uma faceta diferente de “I Must Be Dreaming”.



Se “Another Life” explorou a natureza duradoura do amor e “American Dream” abordou o desmoronamento de ideais outrora compartilhados, o novo single oferece um contraponto de esperança, completando um retrato emocional de um álbum que abraça a incerteza ao mesmo tempo em que insiste que vale a pena lutar pela esperança, pelo amor e por um senso de comunidade.

O título do álbum aborda diretamente essa dualidade. “Há um duplo significado nisso”, explica Brittany Howard. “Pode estar dizendo: ‘Eu devo estar sonhando, porque o mundo está tão louco agora’. Mas também pode significar: ‘Eu devo estar sonhando, porque o mundo é tão incrivelmente bonito’. Ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.”

Composto “organicamente” após a reunião da banda no final de 2024, “I Must Be Dreaming” surgiu de um processo criativo excepcionalmente aberto, que permitiu que as músicas evoluíssem em tempo real. Redescobrindo a química que inicialmente fez do Alabama Shakes uma das bandas mais singulares do rock, Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell abraçaram a espontaneidade no estúdio, expandindo sua paleta sonora com instrumentos como flauta, cravo e cítara, além de arranjos vocais ricamente sobrepostos. O resultado é o álbum mais ousado e emocionalmente comovente da banda até hoje.

Desde que surgiram em Athens, no Alabama, os Alabama Shakes se tornaram uma das bandas de rock mais marcantes da última década. Seu álbum de estreia, “Boys & Girls”, certificado como platina, apresentou ao mundo a música “Hold On”. “Sound & Color”, de 2015, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, conquistou três prêmios Grammy - incluindo o de Melhor Álbum de Música Alternativa.