TEATRO "Aladdin, o Musical" ganha apresentação no Teatro Barreto Júnior; confira informações de ingressos Espetáculo é adaptação pernambucana da história clássica que virou filme da Disney

O espetáculo “Aladdin, o Musical” volta a ser encenado para o público recifense. Com sessão única, a peça infantojuvenil pode ser vista neste sábado (5), às 16h30, no Teatro Barreto Júnior.

Realizada pela Helena Siqueira Produções, a montagem traz a clássica história do jovem Aladdin. Ao descobrir uma lâmpada mágica com um gênio, o rapaz tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da princesa Jasmine.

A direção da peça é de Kleber Valentim e as coreografias são assinadas por Kassio Soares e Carlos Blue. Ivaldo Cunha Filho é o responsável pela adaptação da obra para os palcos.



Serviço:

Espetáculo “Aladdin, o Musical” faz apresentação no Recife

Quando: neste sábado (5), às 16h30

Onde: no Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina)

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada), à venda no Sympla

Informações: (81) 99568-4125



