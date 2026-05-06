Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos abrem segundo semestre do Projeto Seis e Meia no Recife
Artistas se apresentam no dia 10 de julho com show que marca o encontro de duas gerações da musica brasileira
Uma dupla que pode ser considerada veterana nos palcos mas, ao menos pelas bandas de Recife, será a primeira vez do pernambucano Ayrton Montarroyos e da carioca Alaíde Costa, em show que abre o segundo semestre do Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque.
Aos 90 anos de idade e com pelo menos seis décadas separando-a cronologicamente de Ayrton, Alaíde Costa Silveira Mondin Gomide segue incólume em voz e melodias requintadas, que a faz um dos nomes fortes da música no País.
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Alaíde tem discografia vasta - de 1959 em "Gosto de Você" (RCA Victor) até 2025, quando celebrou Dalva de Oliveira em "Uma Estrela Para Dalva"(Deck).
De viés romântico, ora em tom dramático, ora em meio a ecos suaves, ela é também uma defensora da Bossa Nova - embora não tenha sido reconhecida devidamente como nome forte do movimento.
E com Ayrton Montarroyos, artista que foge das obviedades de sua geração, desde sempre um 'menino de alma velha' que circula por contações sonoras que o colocam como um estudioso da música, Alaíde já dividiu shows, participações e, decerto, admiração mútua.
Ele já esteve com a "Dama da Canção" em palcos para celebrar Gal e Caetano assim como para dividir repertórios próprios e comuns aos dois, meticulosos que são com cancioneiros de outrora da Música Popular Brasileira.
SERVIÇO
Ayrton Montarroyos e Alaíde Costa
Quando: Sexta, 10 de julho
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ainda não há informações sobre ingressos
Informações: (81) 9 9488-6833