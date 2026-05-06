A- A+

MÚSICA Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos abrem segundo semestre do Projeto Seis e Meia no Recife Artistas se apresentam no dia 10 de julho com show que marca o encontro de duas gerações da musica brasileira

Uma dupla que pode ser considerada veterana nos palcos mas, ao menos pelas bandas de Recife, será a primeira vez do pernambucano Ayrton Montarroyos e da carioca Alaíde Costa, em show que abre o segundo semestre do Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque.

Aos 90 anos de idade e com pelo menos seis décadas separando-a cronologicamente de Ayrton, Alaíde Costa Silveira Mondin Gomide segue incólume em voz e melodias requintadas, que a faz um dos nomes fortes da música no País.







Alaíde tem discografia vasta - de 1959 em "Gosto de Você" (RCA Victor) até 2025, quando celebrou Dalva de Oliveira em "Uma Estrela Para Dalva"(Deck).



De viés romântico, ora em tom dramático, ora em meio a ecos suaves, ela é também uma defensora da Bossa Nova - embora não tenha sido reconhecida devidamente como nome forte do movimento.

E com Ayrton Montarroyos, artista que foge das obviedades de sua geração, desde sempre um 'menino de alma velha' que circula por contações sonoras que o colocam como um estudioso da música, Alaíde já dividiu shows, participações e, decerto, admiração mútua.



Ele já esteve com a "Dama da Canção" em palcos para celebrar Gal e Caetano assim como para dividir repertórios próprios e comuns aos dois, meticulosos que são com cancioneiros de outrora da Música Popular Brasileira.







SERVIÇO

Ayrton Montarroyos e Alaíde Costa

Quando: Sexta, 10 de julho

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ainda não há informações sobre ingressos

Informações: (81) 9 9488-6833

Veja também