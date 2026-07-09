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AGENDA CULTURAL Fim de semana tem Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos no Parque, e Carol Levy no RioMar Programação do fim de semana do Recife e RMR conta ainda com Feira Geek Asiática, Fenearte, shows, teatro, exposições e estreias do cinema

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O fim de semana no Recife e Região Metropolitana chega tomado por variedades de entretenimento, para todos os públicos.



Nesta quinta-feira (9), às 19h, a Caixa Cultural Recife recebe a Orquestra Criança Cidadã, com apresentação gratuita.



Já na sexta-feira (10), às 18h30, o “Projeto Seis e Meia”, no Teatro do Parque, traz um encontro de gerações da música, com Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos.

A agenda segue pelo sábado (11), com Telmo Santiago e Sassarico nos “Ensaios do Padang”, a partir das 15h, no Clube dos Oficiais do Recife.



E no domingo (12), a ordem é animar as férias dos pequenos com a apresentação de Carol Levy, às 16h, no RioMar Recife.



A programação conta ainda com feira geek, shows, oficinas, teatro, exposições, cinema e muito mais.

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SHOWS E EVENTOS

"Ecos Sinfônicos: uma viagem musical" da Orquestra Criança Cidadã

Quando: quinta (9), às 19h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

“Projeto Seis e Meia”, com Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos

Quando: sexta (10), às 18h30

Onde: Teatro do Parque – R. do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 75 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

“Hora do Frevo”, com o Quarteto Angirū

Quando: sexta (10), às 12h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



“Noites Analógicas” com Totonho e os Cabra, Anjo Gabriel, Abulidu, Buguinha Dub e equipe do Nagulha.Lab com discotecagem em vinil

Quando: sexta (10), a partir das 21h

Onde: Brilho Cultural – Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Shotgun

Informações: @brilhocultural

“Sextou de Férias” com André Viana, Banda Camelô e Banda Envolver

Quando: sexta (10), às 18h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

"5º Fuá do Forrobodó"

Quando: sexta (10), às 20h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Shotgun

Informações: @emporiobarrozo

“Brega e Chique” com Labaredas, Walter Ventura e Condinho

Quando: sexta (10), às 17h

Onde: Circulo Militar do Recife – Av Governador Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 35, no site Bilheteria Digital

Informações: @circulomilitaroficialdorecife

“DNA” gravação do áudio visual – Junior Santos

Quando: sexta (10), às 20h

Onde: Lá Na Ladeira GastroBar – Rua Conselheiro Barros Barreto, 423, Fundão, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20, no site Bilheteria Digital

Informações: @lanaladeira_gastrobar

“Ensaios do Padang” com Telmo Santiago e Sassarico

Quando: sábado (11), a partir das 15h

Onde: Clube dos Oficiais – Av. João de Barros, 357, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, no site Bilheteria Digital

Informações: @clubedosoficiais

“Ginga Recife” com Kevin o Chris, Sheldon e Rafa Mesquita

Quando: sábado (11), às 16h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 150 via Sympla

Informações: @mirantedopaco

"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda

Shows infantis, encontro com personagens e parque temático

Quando: sábado (11), a partir das 15h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do Piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens

Informações: @shoppingpatteoolinda



“Te Esqueci no Brega” com Eliza Mell e Banda Lapada

Quando: sábado (11), às 23h

Onde: Biruta – Rua Bem Te Vi, 20, Brasília Teimosa, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla e no site bilheteria do local

Informações: @teesquecinobrega

“FUTURE 2.0” com Carola

Quando: sábado (11), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

“Samba Pra Cima canta Jorge Aragão”

Quando: sábado (11), às 16h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

“Fervo In Recife - 7º Edição” com Fim de Feira e Orquestra de frevo do Babá

Quando: sábado (11), às 17h

Onde: Rua dos Amores, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos via Sympla

Informações: @fervo_dosamores

“A Maior Roda de Samba do Recife”

Quando: sábado (11), às 19h

Onde: Clube Aspcre – Rua São Francisco de Paula, 79, Caxangá, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20, no site Bilheteria Digital

Informações: @rodadesambarecife

"Feira Geek Asiática" do Shopping Difusora

Quando: sábado (11), às 15h

Onde: Shopping Difusora (piso SS do mall) – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru

Acesso gratuito

Informações: @caixadefosforoproducoes

Ocupa Oficina: A caixa das possibilidades: colagem, sucata e imaginação, com o artista Jacaré

Quando: sábado (11), das 14 às 16h

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – R. Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

Entrada gratuita mediante inscrição neste link

“Gravatá Winter Festival – 1ª edição”

Com Vera e Tomás, Rafa Conti, PV Calado, Papaninfa, DJ Wild

Quando: sábado (11), a partir das 15h

Onde: Rancho Colonial – BR-232, Km 89, Gravatá

Ingressos: a partir de R$ 80 no site Evenyx

Informações: (81) 98789-5262

"Show tributo a Elvis Presley - Dia Mundial do Rock"

Quando: sábado (11), a partir das 12h

Onde: Shopping ETC (Praça de Alimentação) – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3243.8212 // @shoppingetcoficial

"Férias na Livraria Jaqueira"

Quando: sábado (11), às 16h, e domingo (12), às 11h

Com Turma do Mizack (Bairro do Recife) e Ilana Ventura (Unidade Matriz)

Onde: Livraria Jaqueira (Unidade Matriz) – Rua Antenor Navarro, 138,Jaqueira, Recife

Livraria Jaqueira (Unidade Recife Antigo) – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @livraria.jaqueira

"Dom do Pagode"

Quando: domingo (12), a partir das 14h30

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda – Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 99870-2592

"Jamaican Sounds na Bacurau"

Quando: domingo (12), a partir das 19h

Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita até às 22h, mediante retirada de ingressos no Shotgun

Informações: @casabacurau

Jorge Mautner, “Poemas Selecionados”

Quando: domingo (12), às 16h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: @pacodofrevo



"Férias no RioMar Recife" com Carol Levy

Quando: domingo (12), às 16h

Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

"26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte)"

Quando: até 19 de julho

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Visitação de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h

Ingressos a partir de R$ 6 no Evenix e nas unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco

Informações: @fenearte



TEATRO

“Quaresma”

Quando: sexta (10) e sábado (11), às 20h

Onde: Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 98605-5515

“Pluft, o Fantasminha”

Quando: domingo (12), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel

“Os Saltimbancos”

Quando: domingo (12), às 15h; sessão extra às 11h

Onde: Teatro RioMar Recife –

Ingressos: a partir de R$ 70 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

“A BOTIJA: um pequeno inventário de histórias fantásticas do nordeste brasileiro”

Quando: de 10 a 12 de julho

Horários: sexta a domingo às 15h; sábado e domingo às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

"Francisco - Um Instrumento de Paz"

Quando: domingo (12), às 19h

Onde: Teatro do Parque – R. do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 75 no site Uhuu

Informações: @teatrodoparqueoficial



EXPOSIÇÃO

“Chaves: A Exposição” - Encontro com dubladores

Quando: sábado (11), às 9h30

Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no APP do RioMar

Informações: @expo.chaves e @riomar_recife

"Ocarinada", por Mestre Nado

Quando: até 31 de julho

Onde: Galeria Marco Zero – Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 19h; sábados e feriados, das 10h às 17h

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero

"Chaves: A Exposição"

Quando: até 2 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves, @riomar_recife

“De Lá e De Cá”

Quando: até 2 de agosto

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h

Ingressos: a partir de R$ 5 com acesso mediante ingresso do museu; acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo

Quando: até 25 de outubro

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terças e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



CINEMA

“Moana”

No live-action de "Moana", uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível. Direção: Thomas Kail

“O Convite”

O longa acompanha o casal Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde). Cansados da rotina, eles convidam seus enigmáticos vizinhos, Hawk (Edward Norton) e Pína (Penélope Cruz), para um jantar. O que seria uma noite tranquila transforma-se em um evento caótico quando os vizinhos fazem uma proposta inesperada, expondo desejos reprimidos e testando os limites do matrimônio. Direção: Olivia Wilde

“Os Emergentes”

Aristocratas arrogantes perdem tudo e se veem forçados a trabalhar como empregados de seus antigos funcionários - que agora enriqueceram e esbanjam um estilo assumidamente brega. Essa hilária inversão de poder e os choques temporais revelam que esses “opostos” têm muito em comum. Entre atritos e descobertas, Henrique e Inácio unem forças em uma improvável sociedade gastronômica, provando que o aprendizado mútuo traz uma prosperidade que o dinheiro não compra. Direção: Hsu Chien

“Toquinho: Encontros e um Violão”

Entre apresentações, bastidores e registros de arquivo, o filme revisita a trajetória de Toquinho e sua relação com o violão. Ao longo do percurso, surgem parcerias, processos criativos e momentos que ajudam a compreender a permanência de sua música. Direção: Erica Bernardini

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