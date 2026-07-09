Fim de semana tem Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos no Parque, e Carol Levy no RioMar
Programação do fim de semana do Recife e RMR conta ainda com Feira Geek Asiática, Fenearte, shows, teatro, exposições e estreias do cinema
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O fim de semana no Recife e Região Metropolitana chega tomado por variedades de entretenimento, para todos os públicos.
Nesta quinta-feira (9), às 19h, a Caixa Cultural Recife recebe a Orquestra Criança Cidadã, com apresentação gratuita.
Já na sexta-feira (10), às 18h30, o “Projeto Seis e Meia”, no Teatro do Parque, traz um encontro de gerações da música, com Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos.
A agenda segue pelo sábado (11), com Telmo Santiago e Sassarico nos “Ensaios do Padang”, a partir das 15h, no Clube dos Oficiais do Recife.
E no domingo (12), a ordem é animar as férias dos pequenos com a apresentação de Carol Levy, às 16h, no RioMar Recife.
A programação conta ainda com feira geek, shows, oficinas, teatro, exposições, cinema e muito mais.
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SHOWS E EVENTOS
"Ecos Sinfônicos: uma viagem musical" da Orquestra Criança Cidadã
Quando: quinta (9), às 19h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
“Projeto Seis e Meia”, com Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos
Quando: sexta (10), às 18h30
Onde: Teatro do Parque – R. do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 75 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
“Hora do Frevo”, com o Quarteto Angirū
Quando: sexta (10), às 12h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
“Noites Analógicas” com Totonho e os Cabra, Anjo Gabriel, Abulidu, Buguinha Dub e equipe do Nagulha.Lab com discotecagem em vinil
Quando: sexta (10), a partir das 21h
Onde: Brilho Cultural – Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Shotgun
Informações: @brilhocultural
“Sextou de Férias” com André Viana, Banda Camelô e Banda Envolver
Quando: sexta (10), às 18h
Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
"5º Fuá do Forrobodó"
Quando: sexta (10), às 20h
Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Shotgun
Informações: @emporiobarrozo
“Brega e Chique” com Labaredas, Walter Ventura e Condinho
Quando: sexta (10), às 17h
Onde: Circulo Militar do Recife – Av Governador Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 35, no site Bilheteria Digital
Informações: @circulomilitaroficialdorecife
“DNA” gravação do áudio visual – Junior Santos
Quando: sexta (10), às 20h
Onde: Lá Na Ladeira GastroBar – Rua Conselheiro Barros Barreto, 423, Fundão, Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, no site Bilheteria Digital
Informações: @lanaladeira_gastrobar
“Ensaios do Padang” com Telmo Santiago e Sassarico
Quando: sábado (11), a partir das 15h
Onde: Clube dos Oficiais – Av. João de Barros, 357, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60, no site Bilheteria Digital
Informações: @clubedosoficiais
“Ginga Recife” com Kevin o Chris, Sheldon e Rafa Mesquita
Quando: sábado (11), às 16h
Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 150 via Sympla
Informações: @mirantedopaco
"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda
Shows infantis, encontro com personagens e parque temático
Quando: sábado (11), a partir das 15h
Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do Piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens
Informações: @shoppingpatteoolinda
“Te Esqueci no Brega” com Eliza Mell e Banda Lapada
Quando: sábado (11), às 23h
Onde: Biruta – Rua Bem Te Vi, 20, Brasília Teimosa, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla e no site bilheteria do local
Informações: @teesquecinobrega
“FUTURE 2.0” com Carola
Quando: sábado (11), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
“Samba Pra Cima canta Jorge Aragão”
Quando: sábado (11), às 16h
Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
“Fervo In Recife - 7º Edição” com Fim de Feira e Orquestra de frevo do Babá
Quando: sábado (11), às 17h
Onde: Rua dos Amores, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos via Sympla
Informações: @fervo_dosamores
“A Maior Roda de Samba do Recife”
Quando: sábado (11), às 19h
Onde: Clube Aspcre – Rua São Francisco de Paula, 79, Caxangá, Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, no site Bilheteria Digital
Informações: @rodadesambarecife
"Feira Geek Asiática" do Shopping Difusora
Quando: sábado (11), às 15h
Onde: Shopping Difusora (piso SS do mall) – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru
Acesso gratuito
Informações: @caixadefosforoproducoes
Ocupa Oficina: A caixa das possibilidades: colagem, sucata e imaginação, com o artista Jacaré
Quando: sábado (11), das 14 às 16h
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – R. Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
Entrada gratuita mediante inscrição neste link
“Gravatá Winter Festival – 1ª edição”
Com Vera e Tomás, Rafa Conti, PV Calado, Papaninfa, DJ Wild
Quando: sábado (11), a partir das 15h
Onde: Rancho Colonial – BR-232, Km 89, Gravatá
Ingressos: a partir de R$ 80 no site Evenyx
Informações: (81) 98789-5262
"Show tributo a Elvis Presley - Dia Mundial do Rock"
Quando: sábado (11), a partir das 12h
Onde: Shopping ETC (Praça de Alimentação) – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife
Acesso gratuito
Informações: (81) 3243.8212 // @shoppingetcoficial
"Férias na Livraria Jaqueira"
Quando: sábado (11), às 16h, e domingo (12), às 11h
Com Turma do Mizack (Bairro do Recife) e Ilana Ventura (Unidade Matriz)
Onde: Livraria Jaqueira (Unidade Matriz) – Rua Antenor Navarro, 138,Jaqueira, Recife
Livraria Jaqueira (Unidade Recife Antigo) – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @livraria.jaqueira
"Dom do Pagode"
Quando: domingo (12), a partir das 14h30
Onde: Clube Vassourinhas de Olinda – Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: (81) 99870-2592
"Jamaican Sounds na Bacurau"
Quando: domingo (12), a partir das 19h
Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita até às 22h, mediante retirada de ingressos no Shotgun
Informações: @casabacurau
Jorge Mautner, “Poemas Selecionados”
Quando: domingo (12), às 16h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla
Informações: @pacodofrevo
"Férias no RioMar Recife" com Carol Levy
Quando: domingo (12), às 16h
Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
"26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte)"
Quando: até 19 de julho
Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Visitação de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h
Ingressos a partir de R$ 6 no Evenix e nas unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco
Informações: @fenearte
TEATRO
“Quaresma”
Quando: sexta (10) e sábado (11), às 20h
Onde: Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 98605-5515
“Pluft, o Fantasminha”
Quando: domingo (12), às 16h30
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @teatrodesantaisabel
“Os Saltimbancos”
Quando: domingo (12), às 15h; sessão extra às 11h
Onde: Teatro RioMar Recife –
Ingressos: a partir de R$ 70 no site Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
“A BOTIJA: um pequeno inventário de histórias fantásticas do nordeste brasileiro”
Quando: de 10 a 12 de julho
Horários: sexta a domingo às 15h; sábado e domingo às 11h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
"Francisco - Um Instrumento de Paz"
Quando: domingo (12), às 19h
Onde: Teatro do Parque – R. do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 75 no site Uhuu
Informações: @teatrodoparqueoficial
EXPOSIÇÃO
“Chaves: A Exposição” - Encontro com dubladores
Quando: sábado (11), às 9h30
Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no APP do RioMar
Informações: @expo.chaves e @riomar_recife
"Ocarinada", por Mestre Nado
Quando: até 31 de julho
Onde: Galeria Marco Zero – Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 19h; sábados e feriados, das 10h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @galeriamarcozero
"Chaves: A Exposição"
Quando: até 2 de agosto
Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local
Informações: @expo.chaves, @riomar_recife
“De Lá e De Cá”
Quando: até 2 de agosto
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h
Ingressos: a partir de R$ 5 com acesso mediante ingresso do museu; acesso gratuito às terças-feiras
Informações: @pacodofrevo
“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo
Quando: até 25 de outubro
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terças e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
CINEMA
“Moana”
No live-action de "Moana", uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível. Direção: Thomas Kail
“O Convite”
O longa acompanha o casal Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde). Cansados da rotina, eles convidam seus enigmáticos vizinhos, Hawk (Edward Norton) e Pína (Penélope Cruz), para um jantar. O que seria uma noite tranquila transforma-se em um evento caótico quando os vizinhos fazem uma proposta inesperada, expondo desejos reprimidos e testando os limites do matrimônio. Direção: Olivia Wilde
“Os Emergentes”
Aristocratas arrogantes perdem tudo e se veem forçados a trabalhar como empregados de seus antigos funcionários - que agora enriqueceram e esbanjam um estilo assumidamente brega. Essa hilária inversão de poder e os choques temporais revelam que esses “opostos” têm muito em comum. Entre atritos e descobertas, Henrique e Inácio unem forças em uma improvável sociedade gastronômica, provando que o aprendizado mútuo traz uma prosperidade que o dinheiro não compra. Direção: Hsu Chien
“Toquinho: Encontros e um Violão”
Entre apresentações, bastidores e registros de arquivo, o filme revisita a trajetória de Toquinho e sua relação com o violão. Ao longo do percurso, surgem parcerias, processos criativos e momentos que ajudam a compreender a permanência de sua música. Direção: Erica Bernardini