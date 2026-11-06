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Música Alaíde Costa e Emicida lançam dueto "Só Por Isso Eu Vim"; ouça o single que anuncia novo álbum Lançamento fecha a trilogia de álbuns produzidos para a cantora por Marcus Preto, Pupillo e o próprio Emicida

Alaíde Costa e Emicida lançaram o single “Só por Isso Eu Vim”, dueto com distribuição digital da Altafonte. O lançamento anuncia “Meu Vício na Dor de Amar Demais”, álbum que fecha a trilogia que Alaíde gravou com produção de Marcus Preto, Pupillo e Emicida. A canção reúne, pela primeira vez numa mesma gravação, as vozes dos dois artistas.

Alaíde Costa guardava a primeira metade de “Só por Isso Eu Vim” havia décadas, mas a canção seguia inédita porque a compositora sentia falta de uma segunda parte.



Ouvindo Alaíde cantar sua metade em diversas ocasiões informais, em festas, bares e restaurantes, Marcus Preto registrou com o celular uma versão à capella e enviou a gravação a Emicida, sugerindo que ele escrevesse uma resposta. Assim nasceu a ideia de gravar o dueto.

Sobre o single

Alaíde abre a canção confessando timidez e saudade; Emicida retoma a cena décadas depois, do outro lado da mesma espera. Embora um amor platônico esteja evidenciado nos primeiros versos, a letra evita fechar a relação entre os dois personagens num rótulo único.



E é nesse espaço em aberto, entre amizade e amor, que o dueto entre uma decana da MPB e um dos nomes centrais da música brasileira contemporânea termina por preencher, em universo que esbarra em Johnny Alf e sua “Ilusão à Toa”.

A banda conta com Leo Mendes no violão de náilon e os sopros escritos por Eduardo Neves e Antonio Neves, pai e filho. Eduardo toca flauta e saxofone; Antonio, trompete e trombone. Assim como as outras faixas do álbum, “Só Por Isso Eu Vim” foi gravada no decorrer de 2026 no estúdio Da Pá Virada, em São Paulo, por Thiago “Big” Rabello



Ouça:

Novo álbum

Com lançamento marcado para 26 de novembro, o álbum “Meu Vício na Dor de Amar Demais”, que conta com patrocínio do Natura Musical, tem seu repertório construído justamente nesse terreno do amor não correspondido, e todo o caos emocional que isso gera.



É a estrada predileta de Alaíde Costa desde sua estreia em disco, no fim dos anos 1950, junto com a invenção da Bossa Nova. Em 8 de dezembro, a artista completa 91 anos de vida.

Ficha técnica

“Só Por Isso Eu Vim”

Produzido por Marcus Preto, Pupillo e Emicida

Violão de Náilon: Léo Mendes

Flauta e Saxofone: Eduardo Neves

Trombone e Trompete: Antonio Neves

Arranjo: Eduardo Neves e Antonio Neves

Mixagem e Masterização: Carlos Trilha

Distribuição digital: Altafonte

Gravado no estúdio Da Pá Virada (São Paulo) por Thiago “Big” Rabello em 2026

Assistente de Gravação: Victor Nery

SÓ POR ISSO EU VIM

(Alaíde Costa/ Emicida)

Ela:

Meu querido amigo

Enfim, vou vencendo a timidez

Por isso estou aqui

Mas, por favor, entenda

Realmente eu precisava vir

Meu querido amigo, eu vim

E ante a tua indiferença

Me desculpe eu vir

É que eu estou sofrendo

Vou morrendo um pouco enquanto não te vejo

Mil perdões porque eu te quero tanto

Mil perdões porque eu te quero assim

Mais que um amigo, és muito mais pra mim

Meu querido amigo, só por isso eu vim

Mais que um amigo, és muito mais pra mim

Meu querido amigo, só por isso eu vim

Ele:

Ah, minha querida amiga

Minha genial amiga

Não importa onde siga

Eu ainda continuo por aí

Que bom, venceste a timidez

Ainda não foi minha vez

Incerto na prisão da solidão

Garrafa, disco, vazio salão

Guarde o perdão, talvez

Talvez o problema seja eu

Desculpe por eu ser um fim

Desculpe por não ter um sim

Mais que uma amiga, irmã querida

Anjo mizinfim, és muito mais pra mim

Minha amada amiga, só por isso eu vim

Amizade linda, amizade enfim

Sigo rodeando novos sóis

Entre sustenidos e bemóis

Só luz, só jazz, só paz, só fés

Só cais, lilás, é nóiz, é nóiz

Ela:

Mais que um amigo, és muito mais pra mim

Meu querido amigo, só por isso eu vim

Mais que um amigo, és muito mais pra mim

Meu querido amigo, só por isso eu vim

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