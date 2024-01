Alain Delon é colocado sob proteção judicial em meio a disputa entre os três filhos; entenda

A- A+

O ator francês Alain Delon, de 88 anos, foi colocado sob proteção judicial no meio de disputas entre os seus três filhos para salvaguardar os seus interesses. O ator está doente já há alguns anos e as novas informações foram divulgadas nesta segunda-feira (29). Segundo o canal BFM, um juiz nomeou um guardião e a família foi comunicada da decisão pela manhã.

No dia 11 de janeiro, o Ministério Público francês que ordenou um exame médico para verificar o estado de saúde do ator, que sofre de linfoma. O objetivo dessa avaliação era ver a necessidade de uma proteção judicial, solicitada pelo seu filho mais velho, Anthony Delon, 59 anos. O despacho a que a agência AFP teve acesso, do dia 25 de janeiro, indica que “há um desentendimento entre os três filhos do senhor Alain Delon, nomeadamente no que diz respeito a seus cuidados médicos e os profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento. É necessário, face ao conflito, que seja nomeado um agente judicial neutro e imparcial de proteção de adultos para auxiliá-lo”, diz o texto.

O trabalho do guardião, cuja identidade ainda não foi revelada, será focado no acompanhamento médico de Delon e na escolha dos especialistas que cuidarão dele. A decisão foi bem recebida por dois de seus filhos. “Se isto pode ajudar a esclarecer as coisas e evitar que os advogados falem sobre a doença do meu pai sem sequer consultar os registros médicos, isso é bom. Esta controvérsia médica terminará de uma vez por todas”, disse Anthony em declarações à agência francesa. Através de um porta-voz, a sua filha também comemorou a decisão do tribunal de nomear um representante legal para o seu pai.

Briga entre irmãos

A decisão judicial surge após várias semanas de disputas entre os três filhos do ator, Anthony, Anouchka e Alain Fabien. Os dois filhos homens não concordam com Anouchka, que quer tirar o pai da residência Douchy (no sul de Paris) para levá-lo para a Suíça. O caçula, Alain Fabien, disse na televisão que sua irmã estava usando “métodos desonestos e mafiosos” em relação ao pai. Com essas ações movidas entre eles e uma série de acusações cruzadas na mídia, os herdeiros do ator expuseram as brigas internas da família. O mais velho deles, Anthony, foi o primeiro a abrir fogo ao acusar a irmã de ter escondido informações sobre o verdadeiro estado de saúde do pai, argumento que também foi apoiado pelo mais novo.

Anouchka, que segundo o testamento receberá metade da herança, enquanto os irmãos dividirão o restante (25% cada), sempre foi a mais próxima do pai, como ele mesmo revelou ao longo da vida. Essa cumplicidade levou a atriz a entregar ao pai a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes em 2019. Ela foi a única de todos os filhos convidada pelo pai para a cerimônia, antes de ser nomeada executora de seu testamento. Residente na Suíça, ela pretende levar o ator para lá para que, após sua morte, ele não seja declarado residente fiscal na França, o que aumentaria a conta para obter sua parte do legado (o ator tem residência administrativa e possui nacionalidade suíça desde 1999). Segundo Anthony e Alain Fabien, a vontade do ator é morrer na residência que construiu em Douchy, perto do Loire.

Além das desavenças entre os irmãos, no ano passado os três filhos de Delon se uniram em uma ação judicial contra Hiromi Rollin, mulher que começou como assistente do ator nas filmagens e depois assumiu mais responsabilidades. Os três herdeiros temiam que Rollin, que era quem passava mais tempo com ele, quisesse assumir seu testamento, por isso apresentaram uma denúncia que há algumas semanas foi indeferida pela justiça francesa.

'Quero morrer'

Em julho, Delon foi submetido a um exame por um médico, a quem confessou: “Quero morrer, a vida acabou". O médico disse em seu relatório que o ator tinha “o moral muito fraco” e que sofria “um estado de exaustão física e mental com um risco significativo de suicídio”. A investigação contra Rollin, que incluiu também o interrogatório de outras pessoas e a análise dos telefones do ator e de Rollin, apurou que não havia provas das acusações apresentadas pelos herdeiros contra a mulher.

Delon, intérprete de filmes como "O Leopardo", "Pleine Soleil" (A Pleno Sol), "Le Samouraï" (O Segredo de um Homem), "Borsalino", "A Piscina" e "O Clã Siciliano", sofreu ainda um acidente vascular cerebral em 2019 do qual não se recuperou completamente.

