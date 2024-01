Alain Delon pode ter passado seu 'último Natal': 'Não suporta mais se ver nesta condição', diz filho

A- A+

Anthony Delon, um dos filhos do eterno galã do cinema Alain Delon, revelou em entrevista publicada nesta quinta-feira (4) estar preocupado com o estado de saúde do seu pai.

Alain Delon está "debilitado" e "não suporta mais se ver nesta condição", disse Anthony na entrevista à Paris Match. O ator, que está com 88 anos, revelou em março de 2022 que havia escolhido morrer via suicídio assistido, procedimento legal na Suíça, país do qual tem cidadania.

— Ele fala pouco, fica cansado ou irritado quando pedimos para ele repetir as palavras, porque nem sempre sua voz é audível — explicou o filho.

O próprio Delon teria manifestado preocupação com a sua saúde: "É meu último Natal, você fica aqui?", teria dito à mãe das filhas de Anthony Delon, segundo o jornal Le Parisien.

A saúde do ator preocupa a França, enquanto os filhos entram em guerra na imprensa. Na polêmica entrevista, Anthony também revelou ter registrado uma ocorrência contra a irmã, Anouchka.



Ele acusa a parente de ter dissimulado o estado de saúde do artista por não ter informado que o pai havia sido "submetido a cinco testes cognitivos", entre 2019 e 2022, e que ele não havia passado "em nenhum deles".

Para Anthony, que deu entrevista ao "Paris Match", Anouchka também sabia das ações da dama de companhia Hiromi Rollin, acusada pelos filhos do artista de cometer abuso de vulnerável contra ele. A Justiça abriu uma investigação por suspeita de "assédio moral".

— Ao permanecer em silêncio, ela claramente o colocou em perigo — afirmou Anthony, que classificou a irmã como "cúmplice indireta de todos os abusos e violências" sofridas pelo pai. — Do ponto de vista moral, isso é abjeto. (...) Então fiz o registro para deixar uma marca, e também porque uma pessoa que é capaz de manipular a família e mentir como ela fez é capaz de tudo.

Anthony procurou as autoridades e registrou um "main courante". Nesta modalidade de registro, o acusador comunica aos serviços de polícia fatos de que foi vítima ou que testemunhou, sem prestar queixa sobre eles. O relato, a data e o lugar são incluídos num registro que, então, é analisado pelos investigadores.

Caso entendam que a história constitui uma infração passível de punição, ela é encaminhada à Procuradoria da República ou ao Ministério Público para que uma apuração e uma decisão final sobre eventuais acusações formais.

