A- A+

Saúde Alain Delon teria mancha suspeita no pulmão, segundo advogado da filha; saúde do ator segue polêmica Filho da lenda do cinema alega que irmã escondeu doença do pai, enquanto ela o acusa de interromper tratamento

O estado de saúde de Alain Delon não sai do noticiário na França. Neste domingo (21), o advogado Franck Berton, que representa a filha do ator, Anouchka, deu uma entrevista polêmica na TV francesa sobre o assunto. Ele conta que, após o AVC e a hemorragia cerebral de Delon em 2019, os médicos teriam detectado também uma "mancha suspeita" no pulmão. Na época, porém, a família não tornou público o problema de saúde.

- Diversos exames foram realizados e foi descoberta uma mancha suspeita no pulmão - disse o advogado ao canal TF1. - Todo mundo ficou preocupado, suspeitando de uma doença que acabou sendo constatada e confirmada.

A imprensa veiculou suspeitas sobre um câncer. Mas, em seu Instagram, Anouchka informou que a doença misteriosa mencionada por seu advogada não teria deixado sequelas em Delon, que completou 88 anos.

Enquanto os fãs se preocupam, estado de saúde é motivo de uma disputa familiar entre Anouchka e os outros dois filhos de Delon, Anthony e Alain-Fabien. Eles processam Anouchka com alegação de que ela teria escondido dos irmãos os exames médicos do pai.

No último dia 10, o advogado de Alain Delon, que está processando Anthony por conta de recentes declarações do filho, alertou a justiça de que o estado do ator teria se degradado após a interrupção de seu tratamento médico. Segundo ele, essa decisão teria partido dos dois filhos homens. Ele acusou Anthony de ter escolhido tratar as doenças do pai apenas com sucos e legumes.

Em uma declaração recente, Anthony, afirmou nesta sexta-feira que o conflito na família "não é um problema de herança". A questão, segundo ele, está relacionada ao local onde o astro francês passará seus últimos dias.

"Quero começar apagando um incêndio [...]. Todas essas histórias de dinheiro, herança, estas conjecturas, me dão nojo, porque não se trata disso", disse Anthony Delon ao canal de televisão CNews. A fala ocorre um dia após ter concedido uma entrevista para a revista Paris Match, na qual afirma que o estado de saúde do pai piorou desde que sofreu um derrame em julho de 2019 e acusa sua irmã Anouchka de manipulá-lo.

Veja também

CELEBRIDADES De Tom Felton a Tori Spelling, ''celebridades desempregadas'' revivem nas redes seus sucessos