Alan Arkin, ator que venceu o Oscar por papel em 'Pequena Miss Sunshine', morre aos 89 anos

Morreu nesta sexta-feira (30), aos 89 anos, o ator Alan Arkin, que venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel no filme "Pequena Miss Sunshine", de 2006. A informação foi dada pela revista People. Ele deixa a esposa, Suzanne Newlander, com quem era casado desde 1996, e três filhos.

"Nosso pai era uma força da natureza talentosa e única, tanto como artista quanto como homem. Um marido amoroso, pai, avô e bisavô, ele era adorado e sua falta será profundamente sentida", diz um comunicado da família compartilhado pela publicação

De família judia, Arkin nasceu no Brooklyn, em Nova York, filho de um pintor e escritor e de uma professora. Se iniciou no teatro aos 10 anos e começou a carreira de ator na Broadway, atuando na peça "Enter laughing", de 1963. O papel lhe rendeu o prêmio Tony de melhor ator. No cinema, atuou em longas como "The russians are coming, the russians are coming" (1966), "Wait until dark" (1967), "Freebie and the Bean" (1974), "Simon" (1980) e "Big Trouble" (1986), entre tantos outros. Também era músico, chegando a integrar, quando jovem, o grupo musical The Tarriers.

Na televisão, viveu Harry Rowen em "The Pentagon Papers" (2003), papel que lhe rendeu um prêmio Emmy de melhor ator em série. De 2018 a 2019, ganho duas indicações ao Emmy como melhor ator coadjuvante pela série "Método Kominsky". Também atuou como dublador na série de animação "BoJack Horseman", da Netflix.

