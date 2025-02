Alan Ritchson fala sobre novos episódios "Reacher", que chega no Prime Video nesta quinta (20)

A- A+

O norte-americano Alan Ritchson não esconde que dar vida às peripécias do personagem Jack Reacher, um ex-investigador militar que agora trabalha por conta própria, cobrou um preço alto, mesmo com seu visível preparo físico.

Em passagem pelo Brasil, em dezembro do ano passado para a Comic Con Experience (CCXP), o ator de 42 anos falou ao Globo sobre a terceira temporada do seriado “Reacher” — que chega nesta quinta (20) ao Prime Video — e ressaltou o esforço necessário para gravar cenas de ação que envolvem sequestros, perseguições e armadilhas de todo tipo.

"Juro para você que terminei essa temporada quebrado, como uma casca de ser humano. Sempre meio que fiz minhas próprias acrobacias e fui muito físico (na carreira) e realmente me orgulho disso. No fim do último dia de gravação, e a esse ponto eu já estava lutando com um gigante há três semanas, pensei: essa foi a coisa mais difícil que fiz, fisicamente, em toda a minha carreira" afirmou.

"Se isso fosse na vida real eu não teria a menor chance"

O “gigante” em questão é o fisiculturista Olivier Richters que viverá o vilão Paulie na série. Ele tem 2,18 metros de altura, impressionantes 27 centímetros a mais que o protagonista.

Diante da comparação, ele confessa sentir-se “pequeno” ao lado do antagonista grandalhão.

A série, muito focada na fisicalidade de Alan (que também fez ‘Velozes e Furiosos’) precisou que o ator — cujos trabalhos anteriores à atuação remontam campanhas de modelo — pegasse firme na malhação para dar conta das cenas.

"Eu já pesava cerca de 205 libras (cerca de 92 kg) e foi a primeira vez, antes do primeiro episódio da primeira temporada, que um produtor me disse que eu teria que ir para a academia com ainda mais intensidade para o trabalho. Na hora notei que aquele era um pedido que eu nunca tinha ouvido antes" conta.



"Montei uma academia na minha casa e me matei de fazer exercícios. São pelo menos duas horas de treino por dia. É um estilo de vida pra mim"

“Reacher” retorna ao catálogo da Prime Video sob apoio da audiência. Foi a série mais vista da plataforma em 2023 e já tem a quarta temporada confirmada.

Nesta nova toada serão oito episódios com cerca de 1 hora cada a serem lançados semanalmente a partir de amanhã, quando saem os três primeiros.

Na história, o investigador fará uma operação para o departamento da polícia que combate ao narcotráfico. Obviamente, o trabalho requer que o protagonista faça as vezes de infiltrado no grupo que está na mira da polícia.

A história em questão é uma adapatação de um volume da série de livros lançada desde 1997 pelo autor britânico Lee Child, também presente na produção do seriado.

Essa não é a primeira vez que as histórias literárias de Lee ganham uma versão audiovisual. Em 2012, o ator Tom Cruise foi escalado para viver Reacher no cinema, feito que se repetiria ainda em 2016.

A adaptação com o ator de “Vanilla Sky”, que está longe de ser o brutamontes descrito nos livros, foi justamente criticada por não imprimir a robustez do personagem.

Para Alan, porém, parte da sua conexão com a audiência (e da sequência do seriado) brota de sua capacidade em falar sobre seus desafios em termos de saúde mental e vulnerabilidades.

O ator já falou abertamente sobre, por exemplo, sofrer com o transtorno bipolar.

"Me preocupo muito com meu relacionamento com o público. Quero que a audiência possa confiar em mim. Se eu não gostar de algo, vou dizer. Nessa temporada 3 de Reacher eu estou orgulhoso, acho que as pessoas vão gostar também" jura.

"Sei que tem alguns atores que dizem “eu quero fazer certos trabalhos porque vão prejudicar a minha imagem". Não é como eu vejo o meu trabalho. Eu quero ser desafiado. Quero ser levado ao limite. Quero estar machucado e sair tropeçando no final. Quero oferecer algo para o público, que eles sintam que valeu o ingresso. Então eu quero que meus personagens passem por dificuldades, no final das contas"

O ator, inclusive, diz que vê os papeis mais “físicos” como algo que, nas palavras dele, nasceu pra fazer. E não se vê mirando em outras empreitadas tão cedo, mesmo com o avançar da idade.

"Se Tom Cruise e Liam Neeson podem fazer, porque não? É o que eu amo e me faz sentir vivo e farei até quando meu corpo deixar" promete.

