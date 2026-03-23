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FAMOSOS Alan Ritchson, ator de "Reacher" e "Velozes e Furiosos", é flagrado agredindo vizinho Astro de Hollywood se envolveu em confusão após passeio de moto em bairro do Tennessee, Estados Unidos

Alan Ritchson, astro da série “Reacher” e de filmes como “Máquina de Guerra” e “Velozes e Furiosos 10”, agrediu um vizinho após uma briga de trânsito. O caso veio à tona após o site TMZ divulgar, no último domingo (22), um vídeo que mostra o ator espancando um homem.

O episódio ocorreu em um bairro de alto padrão no subúrbio de Nashville, no Tennessee, Estados Unidos, onde Ritchson mora. Nas imagens, que foram produzidas por alguém que filmou pela janela de sua casa, o artista desfere socos em um homem caído no chão, na presença de duas crianças.

Ronnie Taylor, a suposta vítima, conversou com TMZ e afirmou que a confusão começou no sábado (21), quando Alan circulava pelo bairro com sua moto verde. O astro teria feito barulho excessivo, perturbando a vizinhança. Taylor admitiu ter mostrado o dedo do meio para o artista na ocasião.

No dia seguinte, o problema se repetiu. Desta vez, Alan estava acompanhado de dois jovens, que o seguiam em duas motos. Taylor afirma ter confrontado o ator, utilizando palavrões. Foi quando a discussão se transformou em agressão física.

O vizinho de Alan Ritchson afirmou ter oficializado uma acusação contra o ator na polícia, relatando ter recebido chutes e socos no rosto. Em outra publicação, o TMZ revelou outra versão sobre o ocorrido.

Segundo “fontes próximas a Ritchson”, a confusão não teria sido instigada pelo ator. Ele teria sido derrubado de sua moto pelo vizinho duas vezes, antes de revidar. No vídeo, é possível ver o veículo tombado no chão.

Ao cair da motocicleta, Ritchson teria apresentando cortes e contusões, além de um ferimento leve no dedo. Mesmo ferido, ele teria tentado apaziguar a situação, subindo no veículo para ir embora. No entanto, Taylor teria empurrado o artista para o chão, provocando a reação agressiva.

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